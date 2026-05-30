Prognoza Co przyniesie początek meteorologicznego lata? Pogoda na Boże Ciało Damian Zdonek |

W okresie prognozy Polska znajdzie się w zasięgu pola obniżonego ciśnienia znad wschodniej Europy, w strumieniu chłodnego powietrza polarnego, morskiego napływającego znad Atlantyku. Tak będą wyglądały kolejne dni i następny tydzień, a więc i początek meteorologicznego lata. To przełoży się na przewagę umiarkowanego i dużego zachmurzenia, lokalnie z przelotnymi opadami deszczu oraz ryzykiem pojedynczych burz.

Tu może zagrzmieć

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz lokalnie słabymi, przelotnymi opadami deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu wystąpi ryzyko burzy, której może towarzyszyć 5-15 l/mkw. Pogodnie i bez opadów będzie jedynie na południowym zachodzie Polski. Temperatura wyniesie od 19-20 stopni Celsjusza na północy, przez 22-23 st. C w centrum, do 24-25 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Co przyniesie początek tygodnia

Poniedziałek, pierwszy dzień meteorologicznego lata, upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. W pasie centralnej Polski wystąpi ryzyko burzy. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 19 st. C na Pomorzu do 22-23 st. C w centrum i miejscami na zachodzie. Nadciągnie słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

Wtorek przyniesie dość pogodną aurę. Lokalnie na wschodzie i częściowo w centrum Polski możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 22-23 st. C na północy i wschodzie do 24-25 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Środa upłynie pod znakiem dość pogodnej aury. Lokalnie na zachodzie możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna okaże się dość wyrównana, wyniesie około 24-25 st. C na obszarze całego kraju. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Powyżej 25 stopni. Pogoda na Boże Ciało

Czwartek, czyli Boże Ciało, zapowiada się z dużym zachmurzeniem, a lokalnie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na termometrach zobaczymy od 23-24 st. C na północy do 25-26 st. C na południu kraju. Nadciągnie słaby, zmienny wiatr.

