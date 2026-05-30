Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Co przyniesie początek meteorologicznego lata? Pogoda na Boże Ciało

|
shutterstock_2782875247
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W kolejnych dniach pogoda będzie zmienna. Końcówka tygodnia w części kraju może przynieść burze A czego możemy spodziewać się na początku czerwca? Sprawdź, co przyniosą pierwsze dni meteorologicznego lata oraz Boże Ciało.

W okresie prognozy Polska znajdzie się w zasięgu pola obniżonego ciśnienia znad wschodniej Europy, w strumieniu chłodnego powietrza polarnego, morskiego napływającego znad Atlantyku. Tak będą wyglądały kolejne dni i następny tydzień, a więc i początek meteorologicznego lata. To przełoży się na przewagę umiarkowanego i dużego zachmurzenia, lokalnie z przelotnymi opadami deszczu oraz ryzykiem pojedynczych burz.

Tu może zagrzmieć

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz lokalnie słabymi, przelotnymi opadami deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu wystąpi ryzyko burzy, której może towarzyszyć 5-15 l/mkw. Pogodnie i bez opadów będzie jedynie na południowym zachodzie Polski. Temperatura wyniesie od 19-20 stopni Celsjusza na północy, przez 22-23 st. C w centrum, do 24-25 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-467528
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Co przyniesie początek tygodnia

Poniedziałek, pierwszy dzień meteorologicznego lata, upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. W pasie centralnej Polski wystąpi ryzyko burzy. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 19 st. C na Pomorzu do 22-23 st. C w centrum i miejscami na zachodzie. Nadciągnie słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

Wtorek przyniesie dość pogodną aurę. Lokalnie na wschodzie i częściowo w centrum Polski możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 22-23 st. C na północy i wschodzie do 24-25 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Środa upłynie pod znakiem dość pogodnej aury. Lokalnie na zachodzie możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna okaże się dość wyrównana, wyniesie około 24-25 st. C na obszarze całego kraju. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Powyżej 25 stopni. Pogoda na Boże Ciało

Czwartek, czyli Boże Ciało, zapowiada się z dużym zachmurzeniem, a lokalnie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na termometrach zobaczymy od 23-24 st. C na północy do 25-26 st. C na południu kraju. Nadciągnie słaby, zmienny wiatr.

Klatka kluczowa-467515
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
"Moje pojawienie się na świecie odbyło się w atmosferze skandalu towarzyskiego"
Piotr Jacoń
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
TVN24
51 min
pc
"Starsze pokolenie odeszło. Jest nie do zastąpienia"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
prognozaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Ktoś oślepiał załogę śmigłowca LPR-u laserem (zdjęcie ilustracyjne)
"Celowanie w statki powietrzne jest karalne". Incydent nad szpitalem
Alicja Glinianowicz
Tusk i Kosiniak-Kamysz
"Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa"
BIZNES
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Warszawski adwokat z zarzutami. Trafił do aresztu
Robert Zieliński
Podejrzany o zabójstwo kobiety w kryzysie bezdomności tymczasowo aresztowany (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalne zabójstwo kobiety w pustostanie. Jest ruch prokuratury
WARSZAWA
Poseł PiS Marcin Porzucek przemawia na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Problemy posła PiS na lotnisku. Mamy jego komentarz
TVN24
1920x1080_4800_hp-0082
Nerwy, płacz, wstyd. Wymarzona komunia zamieniła się w koszmar
TVN24
Donald Trump
Biały Dom o stanie zdrowia Donalda Trumpa
TVN24
Burza, dynamiczna pogoda
Gdzie jest burza? Coraz silniej pada i wieje
Prognoza
Pożar mieszkania na ulicy Obozowej w Warszawie
Pożar na czwartym piętrze. Ogień w mieszkaniu i na balkonie
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
Jednostka wojskowa imienia "bohaterów UPA". MSZ Ukrainy zabrało głos
TVN24
Polskie F-35 "bez radarów"? Nie te
F-35 przyleciały do Polski "bez radarów"? Które to myśliwce
Michał Istel
Sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa [zdjęcie ilustracyjne]
Nietypowe znalezisko w lesie. Sprawę wyjaśnia wojsko
TVN24
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Tory w fatalnym stanie, będzie remont. Jerozolimskie bez tramwajów
WARSZAWA
Żaba rycząca
Powróciła po paru latach. Jej ryk może nieść się po okolicy
Świat
24 min
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
PremieraZnaleźliśmy informacje, które rozbrajają propagandę PiS
TVN24
36 min
pc
"Już się nie da zrzucić na Bidena". Trump w pułapce własnej retoryki
TVN24
Robert Bąkiewicz
Jest decyzja sądu w sprawie Bąkiewicza
TVN24
Kosiniak Bez Kitu
Ruch MON po decyzji Zełenskiego
Mikołaj Stępień
imageTitle
Nieoczekiwany problem Chwalińskiej . "Mam nadzieję, że są wolne miejsca"
EUROSPORT
imageTitle
Nie wytrzymała po ostatniej piłce. "Co za romantyczna historia w Paryżu!"
EUROSPORT
11 min
posel witczak
Poseł wynajmuje auto za 4,5 tysiąca miesięcznie. Tak się tłumaczy
TVN24
Sejm
Posłowie o "poślubieniu psa". "Skandaliczne"
Marcin Złotkowski
imageTitle
Po skoku o tyczce nie trafił w materac. Poważne obrażenia
EUROSPORT
Droga opadów deszczu i burz w sobotę
Strefa opadów i burz. Zobacz jej wędrówkę na mapach
imageTitle
Przepiękny sen trwa. Polka szturmem w czwartej rundzie Rolanda Garrosa
EUROSPORT
Nowe Delhi, Indie
Największy bunt wobec premiera od 12 lat. Wszystko przez jedną wypowiedź
TVN24
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
TVN24
1 godz 30 min
_smierc_na_morzu3
"Podróż VIP" zamieniła się w koszmar. "Nie mogłam uwierzyć, że dzieje się to w UE"
Radosław Sikorski
Decyzja Zełenskiego, zapowiedź Nawrockiego. Sikorski komentuje
TVN24
Eksplozja gazu w Dallas
Wybuch gazu. Strażacy nie zdążyli ewakuować budynku
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom