Pogoda na Boże Ciało i długi weekend. Niże będą sprzyjać groźnym zjawiskom

Nadchodzą gorące dni. W części kraju temperatura osiągnie niemal 30 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze Polski w czwartek, piątek i sobotę należy spodziewać się opadów deszczu, a także burz z gradem i silnym wiatrem. Sprawdź najnowszą prognozę pogody na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy.

Polska znajduje się pod wpływem pogodnych wyżów Wiola i Xamara z centrami nad wschodnią Europą i Morzem Północnym. Ustąpiły one nieco miejsca płytkiemu układowi niżowemu, typowemu dla lata, którego centrum wolno krąży na południe od naszego kraju. Nad południowymi i południowo-wschodnimi regionami w ciągu najbliższej doby będzie zalegać front atmosferyczny z piętrzącymi się chmurami kłębiastymi, w tym burzowymi. Z południowego wschodu napłynęła ciepła i wilgotna masa powietrza - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W czasie długiego weekendu kolejne niże znad południowej Europy będą wpływać na pogodę w Polsce, sprzyjając rozwojowi w ciepłym powietrzu zachmurzenia kłębiastego i występowaniu przelotnych opadów deszczu wraz z burzami i gradem - wyjaśnia synoptyk. Jak dodaje, w sobotę wyż znad Skandynawii zacznie rosnąć w siłę i wciskać się od północy nad środkową część kontynentu. Przyniesie stopniowy zanik burz wraz z zaciąganiem z północnego wschodu chłodniejszej masy powietrza.

Pogoda na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy

W czwartek, w święto Bożego Ciała, na południu i południowym wschodzie kraju spodziewany jest stopniowy wzrost zachmurzenia kłębiastego do dużego, a także przelotne opady deszczu rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy oraz miejscowe burze z gradem i opadami do 30 l/mkw. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 22 st. C na Podkarpaciu, przez 27-28 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na zachodzie. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, a podczas burz silny, w porywach rozpędzający się do 70-90 kilometrów na godzinę.

W piątek na wschodzie, południu i w centrum kraju kłębiaste zachmurzenie będzie stopniowo rosnąć do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5-30 l/mkw. i burzami z gradem, podczas których wiatr w porywach osiągnie prędkość do 70-90 km/h. Osoby przebywające w pozostałych częściach Polski mogą liczyć na pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Podkarpaciu, przez 26 st. C w centrum, do 28 st. C na zachodzie. Powieje ze wschodu, słabo i umiarkowanie.

Sobota na północnym zachodzie kraju okaże się pogodna. Na pozostałym obszarze Polski prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, wystąpią też przelotne opady deszczu do 5-30 l/mkw. i burze z gradem, podczas których powieje z prędkością do 70-90 km/h. Termometry wskażą od 22 st. C na Podkarpaciu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowanie i dość silnie powieje z kierunku północno-wschodniego.

Niedziela zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw., możliwe są też burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Podkarpaciu, przez 23 st. C w centrum, do 25 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie północno-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, a podczas burz silny z porywami do 70 km/h.

W poniedziałek miejscami poniżej 20 stopni

Poniedziałek w większości kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury. We wschodnich regionach zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pomorzu. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

