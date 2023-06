Pogoda na Boże Ciało i długi weekend. Będzie niemalże upalnie, ale pochód gorącego lata zostanie zatrzymany

W najbliższym czasie w części kraju temperatura zbliży się do 30 stopni Celsjusza. W wielu miejscach pojawią się burze z gradem i silnym wiatrem. W pewnym momencie aura się zmieni. Sprawdź najnowszą prognozę pogody na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy.

Polska wciąż znajduje się wciąż pod wpływem pogodnych Wiola i Xamara z centrami ulokowanymi nad południowo-wschodnią Europą i północną częścią Oceanu Atlantyckiego. Te układy wysokiego ciśnienia ustępują jednak nieco miejsca płytkiemu niżowi, typowemu dla lata, którego centrum przemieszcza się blisko południowych granic naszego kraju w kierunku Morza Czarnego. Znad Czech i Słowacji nad Polskę wkroczył front atmosferyczny, na którym piętrzyć się będą w środę chmury, w niektórych miejscach burzowe. Front obejmie w ciągu dnia całe południe, wschód i centrum. Z południowego wschodu napływa ciepła i wilgotna masa powietrza - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W środę na północnym zachodzie i północy kraju będzie pogodnie. W pozostałych regionach wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-25 litrów wody na metr kwadratowy, a po południu miejscami pojawią się burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 26 st. C w centrum, do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej, Kujawach i w Wielkopolsce. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach powieje silnie, w porywach osiągając prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na Boże Ciało i długi weekend

Jaka pogoda czeka nas w długi czerwcowy weekend? Jak zapowiada nasza synoptyk, kolejne letnie układy niskiego ciśnienia znad południowej Europy będą wpływać na aurę, sprzyjając rozwojowi zachmurzenia kłębiastego i występowaniu przelotnych opadów deszczu wraz z burzami z gradem. W sobotę jednak wyż znad Skandynawii przypuści szturm na środkową Europę i zacznie odpychać ciepłe niże. Przyniesie stopniowy zanik burz i zaciągnie z północnego wschodu chłodniejszą masę powietrza, która zatrzyma pochód lata w głąb kontynentu - dodaje Unton-Pyziołek.

Czwartek, święto Bożego Ciała, na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju przyniesie stopniowy wzrost zachmurzenia kłębiastego do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5-20 l/mkw. W niektórych miejscach pojawią się też burze z gradem, podczas których spadnie do 30 l/mkw. Na pozostałym obszarze Polski aura będzie pogodna. Termometry pokażą maksymalnie od 22 s. C na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 25 st. C w centrum kraju, do 28-29 st. C na północnym zachodzie. Będzie wiać wschodni słaby i umiarkowany wiatr. W trakcie burz stanie się on silny, z porywami do 70-90 km/h.

Piątek pogodnie zapowiada się na północnym zachodzie kraju. W pozostałych regionach zachmurzenie kłębiaste będzie stopniowo wzrastać do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5-30 l/mkw. i burzami z gradem, podczas których wiatr w porywach rozpędzi się do 70-90 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie od 23 st. C na Podkarpaciu, przez 25 st. C w środkowej części Polski, do 27 st. C. na Pomorzu Zachodnim. Z kierunku wschodniego będzie wiać słabo i umiarkowanie.

Na sobotę dla północnego zachodu prognozowana pogodna aura. Na pozostałym terenie kraju zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże, wystąpią przelotne opady deszczu do 5-30 l/mkw. oraz burze z gradem i porywami wiatru do 70-90 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Podkarpaciu, przez 24 st. C w centrum, do 26 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Niedziela w większości kraju zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i południu pojawią się przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw., na Śląsku wystąpią również burze z gradem. Na północnym wschodzie kraju ostatni dzień weekendu upłynie z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Podkarpaciu do 23 st. C w centrum kraju oraz na Pomorzu. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w trakcie wyładowań atmosferycznych w porywach dojdzie do 70-80 km/h.

