Gdzie spodziewać się burz? Pogoda na 5 dni 

W nadchodzących dniach czeka nas spora dawka słońca. Temperatura sięgnie miejscami prawie 30 stopni. Prognozowane są też burze, którym towarzyszyć będą obfite opady deszczu i silny wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Poniedziałek na Pomorzu przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu. Mogą tam też pojawić się burze, podczas których spadnie opad deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z południa.

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek zapowiada się na ogół słonecznie. Po południu na zachodzie prognozuje się wzrost zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni.

W środę spodziewane jest zmienne zachmurzenie. Na zachodzie i w centrum przelotnie popada deszcz i zagrzmi. W burzach spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-90 km/h. Na termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim do 21 st. C na Rzeszowszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie zmienne zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

W piątek wystąpi zmienne zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl