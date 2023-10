Opady, halny i miejscami powyżej 20 stopni. Pogoda na 5 dni

W nadchodzących dniach do Polski napłynie ciepłe powietrze, za sprawą którego miejscami będzie ponad 20 stopni Celsjusza. W prognozie pogody na ten tydzień widać też opady deszczu i porywisty wiatr.

Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wałem wyżowym rozciągającym się od Francji po Ukrainę. W wyż wbiła się jednak zatoka niżowa związana z niżem Quiron znad Atlantyku. Od centrum tego wiru po Bałkany i Turcję rozciąga się wielki front stacjonarny, który powstał na granicy dwóch mas powietrza - napierającej od północy arktycznej i zwrotnikowej od południa. Ten front atmosferyczny bardzo wolno postępuje i obejmuje tylko zachodnie i południowo-zachodnie regiony kraju, dlatego tam jest nieco cieplej niż na pozostałym obszarze Polski - wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

We wtorek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Rano, szczególnie na południu kraju, możliwe są mgły. W niektórych miejscach na Wybrzeżu oraz na południowym zachodzie i na południu pojawią się opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

W środę ponad 20 stopni

- W środę od zachodu zacznie wciskać się cieplejsza masa powietrza, pchająca w głąb kraju ciepły front atmosferyczny, niosący opady tylko w północnych regionach. Temperatura będzie wyższa i przekroczy 20 stopni - zapowiada synoptyk.

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury, ale będzie się przejaśniać. W rejonie Warmii, Mazur i Podlasia słabo popada deszcz do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. na Dolnym Śląsku. Powieje z kierunku południowo-zachodniego, umiarkowanie i dość silnie. Wiatr w porywach osiągnie prędkość 50-80 kilometrów na godzinę. W górach wystąpi wiatr fenowy.

Prognoza opadów na okres 10-14.10 ventusky.com

Deszczowy czwartek

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie. Od północy w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu o sumie 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 14 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w środkowej Polsce, do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50-70 km/h.

Na piątek prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. W południowo-wschodnich regionach wystąpią słabe opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku zachodniego będzie wiać zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-60 km/h.

Prognoza porywów wiatru na okres 10-14.10 ventusky.com

Prognoza pogody na weeeknd

Sobota zapowiada się na ogół pochmurno. W południowej części Polski pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Na północy i zachodzie wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Pomorzu, przez 22 st. C w środkowej części kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Spodziewany jest zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach wiejący z prędkością do 50-60 km/h.

Niedziela przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. W rejonie Pomorza i na południowym wschodzie kraju przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w środkowych regionach, do 17 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z zachodu będzie wiać słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość 50-60 km/h.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl