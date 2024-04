Zimny prysznic. W części Polski do deszczu dołączy śnieg

Przed nami kilka chłodnych, pochmurnych i wilgotnych dni. W niektórych miejscach temperatura obniży się tak bardzo, że opadom deszczu może towarzyszyć śnieg. Na poprawę pogody poczekamy do końcówki tygodnia. W weekend w części kraju znów zrobi się bardzo ciepło, a nawet gorąco.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska w ciągu najbliższej doby będzie znajdować się w obszarze obniżonego ciśnienia, pomiędzy niżem Patricia odsuwającym się znad państw bałtyckich w kierunku zachodniej Rosji oraz cyklonem Quilla znad Wysp Brytyjskich. Z północnego zachodu napływają do nas wilgotne masy powietrza polarnego z nad Oceanu Atlantyckiego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Środa na północy kraju zapowiada się pochmurno z opadami deszczu, przejściowo także deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami, ale również przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 14 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje z kierunku zachodniego, umiarkowanie i dość silnie, w porywach osiągając prędkość 50-70 kilometrów na godzinę. W ciągu dnia wiatr od zachodu stopniowo będzie słabnąć.

Pochmurno i mokro

Na czwartek dla całej Polski prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Pojawią się też przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C w rejonie Dolnego Śląska. Wiatr będzie wiać słabo i umiarkowanie, z kierunków południowych.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Piątek na wschodzie kraju przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, choć też przelotnie popada deszcz. W drugiej części dnia od południowego zachodu w głąb kraju będą postępować rozpogodzenia. Temperatura maksymalna osiągnie od 10 st. C na Podlasiu do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na weekend

W sobotę się wypogodzi. Tylko na Suwalszczyźnie pojawi się nieco więcej chmur oraz wystąpią tam słabe i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na północnym wschodzie do 24 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr ze słabą i umiarkowaną siłą powieje z kierunków zachodnich.

Niedziela na terenie całej Polski zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C w rejonie Suwalszczyzny do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl