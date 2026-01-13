Pogoda na 5 dni. Na chwilę zrobi się cieplej, ale nie wszędzie

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W najbliższych dniach pogodę w Polsce będzie kształtować zatoka niżu znad Skandynawii z systemem ciepłych i chłodnych frontów atmosferycznych. Będą się one przemieszczać z zachodu na wschód kraju, wypychając tym samym mroźne arktyczne powietrze nad wschodnie krańce naszego kraju.

Już w drugiej części nocy strefa ciepłego frontu atmosferycznego zaznaczy się na zachodzie Polski, następnie do rana dotrze do linii Koszalin - Kalisz - Katowice. W nocy opady marznące powodujące gołoledź obejmą województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz częściowo łódzkie.

W środę strefa frontowa będzie się kierować dalej na wschód, przez co marznące opady pojawią się także w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim oraz częściowo lubelskim. Warunki na drogach i chodnikach będą ekstremalnie trudne. Opady marznące nie są prognozowane tylko na wschodzie i północnym wschodzie Polski - tam wieczorem i w nocy wystąpią intensywne opady śniegu, przez co do rana grubość pokrywy śnieżnej wzrośnie o około 10-20 centymetrów.

Pogoda na środę

Środa przyniesie chmury oraz słabe i umiarkowane opady: na zachodzie deszczu (2-5 litrów na metr kwadratowy), w pasie od Pomorza po Podkarpacie - deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego (2-5 l/mkw.), a na północnym wschodzie i wschodzie - śniegu (wieczorem intensywne, do 5-10 cm). Temperatura maksymalna wyniesie od -9/-7 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -1/1 st. C w centrum, do 3-5 st. C na zachodzie. Wiatr, wiejący z południowego wschodu i skręcający na południowo-zachodni, będzie umiarkowany.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się pochmurnie. Na północnym wschodzie pojawią się słabe opady śniegu, a na południu i zachodzie - deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie rozwiną się mgły utrzymujące się przez cały dzień. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -7/-5 st. C na Podlasiu, przez 0-1 st. C w centrum, do 2-4 st. C na zachodzie. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Piątek będzie pochmurny, ale na Dolnym Śląsku spodziewane są rozpogodzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od -8/-6 st. C na Podlasiu, przez -1/0 st. C w centrum, do 2/-4 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W weekend nieco się ochłodzi

W sobotę czekają nas chmury, ale i rozpogodzenia na południu i wschodzie kraju. Temperatura osiągnie maksymalnie od -9/-7 st. C na Podlasiu, przez -3/-1 st. C w centrum, do 1-2 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu.

W niedzielę spodziewana jest pogodna aura. Termometry wskażą maksymalnie od -9/-7 st. C na Podlasiu, przez -4/-2 st. C w centrum, do -1/1 st. C na zachodzie. Wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com