Pogoda na 5 dni. "Zimne powietrze z nami zostanie". Co jeszcze przyniesie końcówka listopada

Zgniły wyż będzie wpływać na pogodę w Polsce w ciągu ostatnich dni listopada. Oznacza to aurę pochmurną i mglistą. Będą pojawiać się również słabe opady śniegu. Mieszkańcy zachodniej części kraju mogą spodziewać się dodatniej temperatury, lekki mróz utrzyma się we wschodnich regionach.

Jak wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje w obszarze pola barycznego łączącego układy wysokiego ciśnienia, z których jeden zalega nad północno-zachodnią Rosją, a drugi obejmuje swoim zasięgiem środkową Europę. Wschód i południe kraju znajdują się w strefie słabo aktywnego frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad wschodniej Ukrainy. Do Polski napływa zimne powietrze polarne, jedynie nad zachodnimi regionami zalega wciąż cieplejsza masa.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej i mglistej aury z lokalnymi przejaśnieniami. W niektórych miejscach na wschodzie kraju pojawią się słabe opady śniegu do 1 centymetra, a na południu popada śnieg z deszczem do 2 litrów wody na metrów kwadratowych. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w środkowych regionach, do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zmienny, słaby.

Jaka pogoda w ostatnich dniach listopada

W ciągu kolejnych dni decydujący wpływ na pogodę nadal będzie mieć układ wysokiego ciśnienia znad Rosji. To tak zwany zgniły wyż. Powodowane przez niego osiadanie powietrza przytrzyma i przydusi do ziemi wilgoć, która napłynęła do naszego kraju z rejonu Morza Czarnego. Z nisko zalegających chmur może słabo padać śnieg lub śnieg z deszczem bądź mżawka, snuć się będą również mgły. Zimne powietrze polarne z nami zostanie - informuje synoptyk.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

W poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami, które wystąpią na ogół na zachodzie. Będą pojawiać się również mgły. Na północnym wschodzie kraju spadnie do 1-2 cm śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1-2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Wtorek zapowiada się pochmurno i mglisto. W północno-wschodniej części kraju okresami będą występować słabe opady śniegu do 1 cm. Temperatura osiągnie maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C i 1 st. C w centrum, do 3 st. C na południu. Wiatr będzie na ogół południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pod znakiem pochmurnej aury z mgłami upłynie również środa. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum, do 2 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku wschodniego wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Pierwszy dzień grudnia z mgłami i lekkim mrozem

Czwartek, 1 grudnia, czyli początek meteorologicznej zimy, przyniesie duże zachmurzenie i mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać południowo wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl