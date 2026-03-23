Załamanie pogody tuż-tuż. Co nas czeka

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, związanego z Wyżem Azorskim znad Atlantyku. Kraj pozostaje jeszcze w umiarkowanie chłodnym powietrzu polarnym, kontynentalnym, na które jednak od zachodu zaczyna napierać łagodniejsza masa znad południowo-zachodniej Europy. Od północnego zachodu zbliża się do Polski atlantycka zatoka niżowa z frontami atmosferycznymi. Przyniesie ona wzrost zachmurzenia i dużą zmianę.

We wtorek wystąpi umiarkowane zachmurzenie, na zachodzie i północy wzrastające do dużego. W Karpatach możliwy jest słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, na zachodzie i Pomorzu dość silny wiatr.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na środę

W środę wkroczą do Polski dwa fronty. Ciepły przyniesie duże zachmurzenie, a przemieszczający się za nim chłodny - deszcz na zachodzie, północy i w centrum kraju. Przed strefą opadów popłynie przez Polskę wartkim strumieniem ciepłe powietrze znad południowej Europy, w którym temperatura może przekroczyć 15 st. C na południu i w centrum kraju.

Tego dnia czeka nas pochmurna aura z przemieszczającymi się od północnego zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy. Tylko na wschodzie i południowym wschodzie do wieczora nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Spadnie deszcz ze śniegiem

W czwartek front chłodny, pchany od północy przez masy powietrza pochodzącego z rejonu Grenlandii, mocno wkroczy nad Polskę. Najsilniejsze uderzenie zimna nastąpić ma na terenie Niemiec, gdzie wystąpić mogą śnieżyce. Masa arktycznego powietrza otrzeć się ma jednak o zachodnią połowę Polski, przeplatając opady deszczu ze śniegiem.

Front chłodny, wędrując w kierunku wschodniej i południowo-wschodniej Polski, przyniesie najobfitsze opady w obszarach podgórskich i górskich, deszczu ze śniegiem, a wyżej - śniegu. Do soboty w Karkonoszach i Tatrach spaść może do 20-40 centymetrów śniegu.

W czwartek na północnym zachodzie kraju spodziewane są przejaśnienia i zanikające opady. W pozostałych regionach Polski będzie pochmurno. Poza tym spadnie do 10-15 l/mkw., miejscami popada też deszcz ze śniegiem. W górach sypnie do 20-30 cm białego puchu. Termometry pokażą maksymalnie od 6-7 st. C na Śląsku, przez 7-8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków północnych, umiarkowany, okresami dość silny.

W górach sypnie śniegiem

W piątek czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na północy i zachodzie nie powinno padać. Poza tym okresami prognozowany jest słaby deszcz, na południu również deszcz ze śniegiem do 2-5 l/mkw. W górach spadnie do pięciu centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Dolnym Śląsku do 10 st. C w centrum i na północnym wschodzie kraju. Wiatr powieje z kierunków północnych, umiarkowany i dość silny.

Pogoda na weekend

Pod koniec tygodnia od zachodu dosięgnąć ma Polski klin Wyżu Azorskiego. Powstrzymać ma wtargniecie od południa frontów z obfitymi opadami. Fronty te związane z niżem śródziemnomorskim, wędrującym nad Bałkanami, mają odsunąć się nad Morze Czarne. Sytuacja jednak jest rozwojowa, a układ silny i mocno rozkręcony na pograniczu ciepłych mas znad Morza Śródziemnego i zimnych pochodzenia arktycznego.

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Na południu okresami popada słaby deszcz, w górach - deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr północny, okaże się umiarkowany.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com