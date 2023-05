Uwaga, czeka nas załamanie pogody! Będą dwie fale ulewnych opadów

Na początku tygodnia czeka nas załamanie pogody. Spadnie dużo deszczu i ochłodzi się. Pierwsza porcja intensywnych opadów nadejdzie nad Polskę już w poniedziałek, a następnych ulew należy spodziewać się dwa dni później. Wystąpią też burze, podczas których może padać grad.

Polska znalazła się na skraju wieloośrodkowego układu niżowego znad południowej Europy, w którym główną rolę w Europie Środkowej gra centrum niżu o imieniu Benedykt. Niż ten przemieszcza się na północ, znad Chorwacji i Węgier, w kierunku Czech, Słowacji i Polski. Jak wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, "to niż śródziemnomorski, który ciągnie masy wody ze sobą na północ". Na południe od Polski intensywnie pada już w krajach bałkańskich. W Zadarze w Chorwacji w ciągu doby spadło 30 litrów wody na metr kwadratowy.

W naszym kraju duża dostawa deszczu nastąpi w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek. Obficie padać ma przede wszystkim w nocy w górach, a w poniedziałek na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Mazowszu i Podlasiu.

- Gdy opady zostaną na chwilę przytrzymane na południu Polski przez masyw górski, sumy mogą sięgać również 30-40 litrów na metr kwadratowy, i to w ciągu 12 godzin - zaznacza synoptyk.

Obfite opady deszczu i burze z gradem w poniedziałek

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami na zachodzie, południu i w centrum kraju. W północnych, wschodnich i centralnych regionach wystąpią opady deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i możliwe są burze z gradem. Na pozostałym obszarze kraju będą pojawiać się przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Kujawach, przez 16 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie południowo-wschodni i południowy, tylko na zachodzie północno-zachodni. Powieje słabo i umiarkowanie, a na północy i wschodzie dość silnie - w porywach do 60-70 kilometrów na godzinę.

Na poniższej mapie widać chmury znajdujące się na południe od Polski, związane z niżem Benedykt, który przynosi w niedzielę opady deszczu między innymi w Chorwacji na Węgrzech.

Zdjęcie satelitarne Europy w niedzielę w południe EUMETSAT

Mocno wypiętrzone chmury na południe od Polski. Zdjęcie satelitarne z niedzieli, godz. 15.45 sat24.com

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

W Polskę "uderzy następna fala obfitych opadów"

Jak zapowiada nasza synoptyk, we wtorek nad Polską znajdzie się słaby układ wyżowy, opady deszczu osłabną, bądź zanikną. W środę jednak nasz kraj ponownie będzie w zasięgu kolejnego niżu zmierzającego z południa na północ. Uderzy następna fala obfitych opadów. Od Śląska, przez centrum, po Podlasie wystąpią też burze. Po tym, jak ta strefa deszczowego frontu opuści Polskę w czwartek, z północnego zachodu napłynie zimne powietrze. Rozpogodzi się, ale tym samym możliwe będą przymrozki na północy i zachodzie kraju.

We wtorek będzie pochmurno z rozpogodzeniami. W północnych i zachodnich regionach przelotnie popada do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w środkowej części kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Środa zapowiada się pochmurno. Od Śląska w głąb kraju będą będą przemieszczać się obfite opady deszczu do 20 l/mkw., w górach spadnie do 40 l/mkw. Podczas burz może padać grad. Padać nie powinno tylko na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna osiągnie od 12 st. C na Śląsku, przez 14 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, tylko na wschodzie południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami stanie się on jednak dość silny.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Wszędzie się ochłodzi

Na czwartek prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. W środkowej i wschodniej Polsce okresami będzie wzrastać ono do dużego i pojawią się tam przelotne opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C. na Podkarpaciu, przez 15 st. C w centrum, do 16 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na północnym zachodzie, przez 17 st. C, w centralnych regionach, do 18 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku północno-wschodniego wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl