Za sprawą Manueli doświadczymy marcowej zmienności

Kolejne dni przyniosą nam przeplatankę w pogodzie. Polska naprzemiennie znajdzie się pod wpływem obszarów niskiego i wysokiego ciśnienia, przez co niemal z dnia na dzień zaobserwujemy zmiany. W prognozach widać zarówno opady deszczu, jak i 16 stopni Celsjusza na termometrach.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Ciśnienie rośnie, a Polska dostaje się od zachodu pod wpływ wyżu Manuela znad Atlantyku - wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Tylko południowe krańce kraju pozostają jeszcze w zasięgu frontu atmosferycznego z opadami deszczu. Nad północ i wschód Polski zsunęło się chłodniejsze powietrze polarne, ale reszta kraju pozostanie w cieplejszej, łagodniejszej masie.

We wtorek na niebie pojawią się kłębiaste chmury. W ciągu dnia w południowej Polsce może przelotnie padać do 1-4 litrów deszczu na metr kwadratowy, a po południu opady mogą wystąpić również na Wybrzeżu. Na termometrach zobaczymy od 11-12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, poprzez 14 st. C w centralnych regionach, do 15-16 st. C w zachodniej Polsce. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę nad Polskę nasunie się zatoka niżowa znad Skandynawii. Będzie jej towarzyszył chłodny front atmosferyczny, niosący kolejną porcję opadów i chłodu z północy. Dzień okaże się pochmurny z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie i południowym wschodzie nie powinno padać, ale w pozostałych regionach wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 9-10 st. C na północy kraju, przez 12-13 st. C w centrum, do 15 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Deszcz odsunie się w czwartek na wschód, a za sprawą kolejnego klina wyżowego ciśnienie atmosferyczne wzrośnie. W całym kraju spodziewana jest pochmurna aura, chociaż pojawią się przejaśnienia. Termometry pokażą od 10 st. C w północno-wschodnich regionach, przez 11 st. C w centralnej Polsce, do 12-13 st. C na zachodzie. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę. Pogoda na weekend

W piątek w płynącym z północnego zachodu ciepłym powietrzu wystąpią dodatkowe rozpogodzenia, acz przez większość dnia niebo będzie zachmurzone. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na północnym wschodzie, poprzez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Już w sobotę napierać zacznie na nas kolejna porcja chłodu. Poprzedzi ją chłodny front, który nasunie się nad kraj i przyniesie przelotne opady. W dzień na niebie zobaczymy umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Od północy w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu do 5 l/mkw. Nie będzie padać tylko na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Pomorzu, poprzez 13-14 st. C w regionach centralnych, do 15 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny.

Autorka/Autor:ast/dd

Źródło: tvnmeteo.pl