Pogoda na 5 dni. Już niedługo znów będzie 20 stopni

Po niedzieli pogoda znacznie się poprawi. Wyż Tina sprawi, że w kolejnych dniach napłynie do nas cieplejsze powietrze. W nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się dużej dawki słońca. Temperatura znowu wzrośnie do 20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższej nocy przeważająca część kraju pozostanie pod wpływem przynoszącego dość obfite opady deszczu, pochmurnego frontu atmosferycznego związanego z płytkim niżem Xaver - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Dodał, że jego centrum przemieszczać się będzie znad Słowacji w kierunku Rumunii. Tylko północna i północno-wschodnia część kraju znajdzie się w zasięgu pogodnego wyżu Tina, ulokowanego w rejonie Zatoki Fińskiej. W niedzielę centrum pogodnego wyżu przemieści się powoli nad państwa bałtyckie, a strefa rozpogodzeń, która rano obejmować będzie Polskę północną, rozszerzy się również na centralny pas kraju. Do wieczora rozpogodzenia obejmą przeważającą część kraju, jedynie na krańcach południowych i na południowym wschodzie spodziewać się możemy jeszcze na początku kolejnej nocy zanikających opadów.

Najbliższej doby napływać do nas będą umiarkowanie chłodne, ale dość suche masy powietrza znad północno-zachodniej Rosji, które stopniowo wyprą poza granice naszego kraju wilgotne i ciepłe powietrze zalegające jeszcze w jego południowych regionach.

W następnych dniach pogodny wyż przemieści się nad Białoruś i wepchnie nad Polskę nieco cieplejsze masy powietrza z głębi kontynentu. W przyszłym tygodniu spodziewać się możemy dużej dawki słońca. Dopiero w środę strefa frontowa spróbuje wkroczyć nad Polskę od zachodu, ale jej przemarsz w głąb kraju będzie skutecznie blokowany przez silny wyż ze wschodu kontynentu.

Pogoda na niedzielę

Niedziela upłynie na północy kraju pod znakiem słonecznej i pogodnej aury. Na południu oraz początkowo w pasie centralnym będzie pochmurno i miejscami spadnie do 1-10 litrów deszczu na metr kwadratowy. W ciągu dnia wystąpią rozpogodzenia, które stopniowo obejmować będą także centralny pas kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, jedynie na wschodzie silniejszy wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 7-11.05 Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się słoneczny na zachodzie kraju. W pozostałych regionach wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko w Małopolsce oraz na Podkarpaciu pojawi się nieco więcej chmur, ale padać tam nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na południowym wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na północnym zachodzie. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Wtorek przyniesie słoneczną i pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Podkarpaciu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wschodni, umiarkowany, na Pomorzu okaże się dość silny i w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 7-11.05 Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę dopisze przeważnie pogodna aura. Tylko na krańcach zachodnich prognozuje się więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 16 st. C w regionach wschodnich, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 50 km/h.

Czwartek przyniesie na ogół dość pogodną aurę. Na zachodzie pojawi się więcej chmur, możliwe są przelotne opady deszczu. Na Dolnym Śląsku możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Pomorzu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się wschodni, umiarkowany, tylko w czasie burzy silny.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane porywy wiatru w dniach 7-11.05 Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl