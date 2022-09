Wyż Stefan "uspokoi pogodę", ale za to "możemy spodziewać się przymrozków"

Im bliżej weekendu, tym mniej deszczu. Układ wysokiego ciśnienia zapewni w ciągu najbliższych dni więcej chwil ze słońcem, ale na znaczne ocieplenie nie ma co liczyć. Noce zapowiadają się jeszcze chłodniej niż dotychczas.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pomiędzy dwoma układami barycznymi, pochmurnym niżem znad północno-zachodniej Rosji i pogodnym wyżem Stefan znad Morza Północnego oraz Holandii.

W ciągu kolejnych dni układ wysokiego ciśnienia ulokuje się nad środkową Europą, uspokajając pogodę, ale nadal ściągając w nasz rejon kontynentu chłodne masy powietrza polarnego. Nocami możemy spodziewać się przymrozków - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Deszczu będzie coraz mniej

W środę zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Na zachodzie kraju lokalnie pojawią się słabe i przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze Polski natomiast podczas okresowych opadów spadnie do 5 litrów wody na metr kwadratowy i niewykluczone są tam burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku i Lubelszczyźnie, przez 14-15 st. C w centrum, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Na czwartek dla zachodnich regionów prognozowana jest dość pogodna aura. W pozostałych miejscach zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na południowym wschodzie, przez 15 st. C w środkowej części kraju, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Słabo popadać może na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna osiągnie od 14 st. C na wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie północny, na zachodzie skręcający na południowy, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-wschodniego wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

W niedzielę na obszarze całego kraju zrobi się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 15 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w środkowej części kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać zachodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl