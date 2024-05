Przed nami kilka pięknych, słonecznych dni. W drugiej połowie tygodnia znikną poranne przymrozki, w niektórych regionach Polski zrobi się bardzo ciepło, a nawet gorąco, ale tuż przed weekendem pogoda się popsuje. W prognozie widać deszcz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem rozległego, stabilnego układu wysokiego ciśnienia Uwe z centrum nad Europą Wschodnią. Napływa do nas chłodne powietrze polarne morskie znad Skandynawii - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

We wtorek na zachodzie i południu kraju będzie bezchmurnie, natomiast we wschodnich i środkowych regionach pojawi się umiarkowanie, przejściowo duże zachmurzenie. Nad ranem w niektórych miejscach na południowym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju mogą wystąpić przygruntowe przymrozki do -1 i 2 stopnia Celsjusza. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23-24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Słońce i ciepło

Środa na obszarze całej Polski zapowiada się słonecznie. Nad ranem na krańcach wschodnich miejscami możliwe są przymrozki. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 st. C na w północno-wschodniej części kraju do 22-23 st. C na południowym zachodzie. Powieje wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Czwartek również upłynie pod znakiem słonecznej aury. Umiarkowane zachmurzenie może wystąpić jedynie w południowo-zachodnich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18-19 st. C na północnym wschodzie do 23-24 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, porywisty.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Nawet 25 stopni, ale pojawi się deszcz

Na piątek prognozowane jest zachmurzenie od małego na północy do dużego na południu Polski. Po południu może przelotnie popadać deszcz. Temperatura w najcieplejszej chwili dnia osiągnie od 19-20 st. C na północnym wschodzie do 24-25 st. C na południowym zachodzie kraju. Z kierunku południowo-wschodniego będzie wiać umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr.

W sobotę zachmurzenie będzie duże. Na południu, zachodzie i w centrum kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C w rejonie Dolnego Śląska. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, porywisty.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl