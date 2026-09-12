Prognoza Pogoda na 5 dni. Wrześniowa huśtawka. Nawet 25 stopni, ale może zagrzmieć Tomasz Wakszyński |

Prognoza temperatury na kolejne dni Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W ciągu najbliższej doby w rozciągający się od Zatoki Biskajskiej po środkową Europę wał podwyższonego ciśnienia wbije się płytka zatoka związana z niżem Ylva. Z północnego zachodu napływać ma głównie wilgotne i umiarkowanie chłodne powietrze. Cieplej ma być jedynie przejściowo, w strefie słabo wyrażonego ciepłego wycinku niżu. Odczują to głównie mieszkańcy południa kraju, gdzie temperatura osiągnie 20-21 stopni Celsjusza, a lokalnie może wzrosnąć nawet do 22 st. C.

W przyszłym tygodniu czekają nas typowo wrześniowe, umiarkowane zmiany warunków pogodowych. Pozostawać będziemy w zachodniej cyrkulacji powietrza, ale okresowo przez Polskę przemieszczać się będą strefy frontowe, odsuwające na południe ośrodki wysokiego ciśnienia. W dość wilgotnym powietrzu polarno-morskim w ciągu dnia przeważać będą chmury, a przy nocnych rozpogodzeniach należy liczyć się ze znacznymi spadkami temperatur, nie zabraknie jednak cieplejszych momentów z przewagą słońca.

Przed podejściem każdej strefy frontowej cyrkulacja przejściowo zmieniać się będzie na cieplejszą, południowo-zachodnią. Po jej przejściu ponownie wracać będzie północno-zachodni napływ chłodniejszego powietrza bezpośrednio znad rejonu Morza Północnego.

Pogoda na niedzielę

Niedziela zapowiada się przeważnie pochmurno z przejaśnieniami, okresami może padać słaby deszcz lub mżawka do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Jedynie w południowo-wschodniej części kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane bez opadów. Temperatura maksymalna będzie wyrównana, przeważnie około 18-19 st. Na południu i lokalnie w centrum ma być cieplej, do 20-21 st. C, miejscami nawet 22 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza temperatury na kolejne dni Źródło: ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek niebo nad krajem będzie pochmurne - większe przejaśnienia pojawią się jedynie na krańcach południowo-wschodnich i północno-zachodnich. Niemal w całej Polsce spodziewane są okresowe opady deszczu do 2-7 l/mkw. Termometry pokażą od 17 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 19 st. C w regionach centralnych, do 20 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr, skręcający na północno-zachodni, będzie słaby do umiarkowanego.

We wtorek na zachodzie i w centrum Polski będzie dość pogodnie - wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie bez opadów. Pochmurna aura prognozowana jest na wschodzie, a na Podkarpaciu może śladowo padać. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na wschodzie, przez 20 st. C w centrum, do 22 st. C w zachodniej Polsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu.

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Pogoda na środę i czwartek

Środa na wschodzie i w centrum kraju zapowiada się raczej pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem i bez deszczu. Od zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu, po południu możliwe będą burze. Termometry pokażą od 19-20 st. C na północy do 23-24 st. C, lokalnie 25 st. C w centrum i na południu. Zachodni i południowy wiatr okaże się umiarkowany do okresowo, dość silnego i silnego, szczególnie w burzy.

We wschodniej Polsce czwartek przyniesie pochmurną aurę z przelotnymi opadami deszczu, ale w pozostałej części kraju ma być dość pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie około 17-19 st. C w całym kraju. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany wiatr, w porywach dość silny.

Prognoza opadów na kolejne dni Źródło: ventusky.com