Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na 5 dni. Wrześniowa huśtawka. Nawet 25 stopni, ale może zagrzmieć

|
Burza, chmury, deszcz
Prognoza temperatury na kolejne dni
Źródło wideo: ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Kolejne dni przyniosą w Polsce dość zróżnicowane warunki atmosferyczne. Cyrkulacja powietrza ma dynamicznie się zmieniać, co szczególnie odczujemy w połowie przyszłego tygodnia. Jeden dzień przyniesie lokalnie temperaturę do 25 stopni Celsjusza, ale chwilowemu ociepleniu towarzyszyć mogą burze.

W ciągu najbliższej doby w rozciągający się od Zatoki Biskajskiej po środkową Europę wał podwyższonego ciśnienia wbije się płytka zatoka związana z niżem Ylva. Z północnego zachodu napływać ma głównie wilgotne i umiarkowanie chłodne powietrze. Cieplej ma być jedynie przejściowo, w strefie słabo wyrażonego ciepłego wycinku niżu. Odczują to głównie mieszkańcy południa kraju, gdzie temperatura osiągnie 20-21 stopni Celsjusza, a lokalnie może wzrosnąć nawet do 22 st. C.

W przyszłym tygodniu czekają nas typowo wrześniowe, umiarkowane zmiany warunków pogodowych. Pozostawać będziemy w zachodniej cyrkulacji powietrza, ale okresowo przez Polskę przemieszczać się będą strefy frontowe, odsuwające na południe ośrodki wysokiego ciśnienia. W dość wilgotnym powietrzu polarno-morskim w ciągu dnia przeważać będą chmury, a przy nocnych rozpogodzeniach należy liczyć się ze znacznymi spadkami temperatur, nie zabraknie jednak cieplejszych momentów z przewagą słońca.

Przed podejściem każdej strefy frontowej cyrkulacja przejściowo zmieniać się będzie na cieplejszą, południowo-zachodnią. Po jej przejściu ponownie wracać będzie północno-zachodni napływ chłodniejszego powietrza bezpośrednio znad rejonu Morza Północnego.

Pogoda na niedzielę

Niedziela zapowiada się przeważnie pochmurno z przejaśnieniami, okresami może padać słaby deszcz lub mżawka do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Jedynie w południowo-wschodniej części kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane bez opadów. Temperatura maksymalna będzie wyrównana, przeważnie około 18-19 st. Na południu i lokalnie w centrum ma być cieplej, do 20-21 st. C, miejscami nawet 22 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Klatka kluczowa-695404
Prognoza temperatury na kolejne dni
Źródło: ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek niebo nad krajem będzie pochmurne - większe przejaśnienia pojawią się jedynie na krańcach południowo-wschodnich i północno-zachodnich. Niemal w całej Polsce spodziewane są okresowe opady deszczu do 2-7 l/mkw. Termometry pokażą od 17 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 19 st. C w regionach centralnych, do 20 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr, skręcający na północno-zachodni, będzie słaby do umiarkowanego.

We wtorek na zachodzie i w centrum Polski będzie dość pogodnie - wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie bez opadów. Pochmurna aura prognozowana jest na wschodzie, a na Podkarpaciu może śladowo padać. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na wschodzie, przez 20 st. C w centrum, do 22 st. C w zachodniej Polsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu.

Pogoda na środę i czwartek

Środa na wschodzie i w centrum kraju zapowiada się raczej pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem i bez deszczu. Od zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu, po południu możliwe będą burze. Termometry pokażą od 19-20 st. C na północy do 23-24 st. C, lokalnie 25 st. C w centrum i na południu. Zachodni i południowy wiatr okaże się umiarkowany do okresowo, dość silnego i silnego, szczególnie w burzy.

We wschodniej Polsce czwartek przyniesie pochmurną aurę z przelotnymi opadami deszczu, ale w pozostałej części kraju ma być dość pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie około 17-19 st. C w całym kraju. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany wiatr, w porywach dość silny.

Klatka kluczowa-695416
Prognoza opadów na kolejne dni
Źródło: ventusky.com
Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Czytaj także:
Mikroplastik zalewa świat
Mają ponad 200 ton niezwykłego opadu rocznie. Część trafia na pola i do wody
Nauka
Pożar wybuchł w okolicach miejscowości Dimovtsi
Ogień zbliżał się do domów. Alert nie nadszedł
Świat
Nastolatek pływał na odwróconej łodzi
"Prawdziwy cud" u wybrzeży Alaski
Świat
Pogoda na wrzesień. Jeszcze będzie gorąco
Antycyklon może odwlec jesienną szarugę. Pogoda na wrzesień
Arleta Unton-Pyziołek
Pogoda
Duża anomalia na mapach IMGW. Prognoza długoterminowa na jesień i zimę
Prognoza
Bolid nad Bałtykiem (11 września 2026)
"Znów błysnęło nad Bałtykiem!". Nagranie
Nauka
Wyspę udało się zlokalizować
"Odnalezienie wyspy dało odpowiedź na jedno pytanie, ale rodzi też kilka innych"
Świat
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Indonezji
Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Indonezji
Świat
Aligator, Floryda
Pływał mimo zakazu, zaatakował go aligator
Świat
Ulewa w Murcii w Hiszpanii
Załamanie pogody w historycznym hiszpańskim mieście
Świat
Słoweńscy leśnicy ostrzegają grzybiarzy przed niedźwiedziami i wilkami
Niedźwiedzie i wilki w lasach. Ostrzeżenia dla grzybiarzy
Świat
Rozbuduje się klin ciepła
Rozbuduje się klin ciepła. Pogoda będzie jak w kalejdoskopie
Prognoza
Lato w Londynie
Rekordowe odszkodowania. Upał niszczy Londyn
Świat
33 min
pc
Polka projektuje księżycową bazę dla NASA. "Zamieszkamy w dmuchanych namiotach"
TVN24
Traba wodna u wybrzeży Ustki
Trąba wodna nad Bałtykiem. Synoptyk tłumaczy, jak powstała
Polska
Strażacy sprzątają skutki nawałnic we Włoszech
Chciała zamknąć okno, szkło zraniło ją w nogę. Nie żyje
Świat
Przymrozki, lekki mróz
Było zimno. Tutaj temperatura mocno spadła
Polska
Sytuacja baryczna w Europie
Czeka nas miła niespodzianka w pogodzie. "Większość modeli jest zgodna"
Prognoza
Ratownicy wydostali małżeństwo z auta porwanego przez rwący nurt
Rwący nurt porwał auto, którym podróżowało małżeństwo
Świat
Cisza na Atlantyku
Cisza na Atlantyku. Ten rok może być rekordowy
Świat
W Wielkiej Brytanii pada najwięcej od miesięcy
Najbardziej mokry okres od miesięcy. Mimo to wciąż panuje susza
Świat
Ocean
El Nino się intensyfikuje
Nauka
W sierpniu Grecję trawiło wiele pożarów
Piorun trafił w szczyt. Od 10 dni walczą z pożarem
Świat
Deszcz
Pogodowy miszmasz. Na jaką temperaturę możemy liczyć
Prognoza
Kot na tarasie
Kamera nagrała to, co zrobił ich kot. "Byliśmy zdziwieni"
Polska
Kobieta utonęła
63 tysiące uderzeń piorunów w samej Toskanii. Wielkie załamanie pogody
Świat
Susza w Wielkiej Brytanii
Za nami najgorętszy miesiąc w historii pomiarów
Nauka
deszcz shutterstock_2728424567
Tąpnięcie w pogodzie. O upale możemy zapomnieć
Prognoza
Ogień w pobliżu słynnego muzeum
Ogień w pobliżu słynnego muzeum. Było ryzyko ewakuacji mieszkańców
Świat
Zniszczenia na Majorce
Kobieta zginęła na Majorce
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom