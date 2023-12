Czekają nas wahania temperatury. Wróci śnieg i mróz

W prognozie pogody na najbliższe dni widać powrót mrozu i śniegu. Ochłodzenie będzie jednak krótkotrwałe. Kolejna zmiana pogody nadejdzie w weekend.

Środa przyniesie duże zachmurzenie. W południowej i zachodniej części kraju pojawią się opady śniegu, które szybko będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na południowym wschodzie będzie padać najbardziej obficie i suma opadów osiągnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W rejonie Niziny Szczecińskiej i Kotliny Gorzowskiej spadnie od 1 do 2 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Krótkie ochłodzenie

Czwartek zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Większe przejaśnienia wystąpią na północno-zachodnich krańcach Polski. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

W piątek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. W północnych i wschodnich regionach kraju popada śnieg. Temperatura maksymalna osiągnie od -2 st. C na Podlasiu do 1 st. C na Pomorzu. Wiatr z kierunku zachodniego powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. W rejonie Pomorza pojawią się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr.

Na niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu. We wschodniej części kraju spadnie od 5 do 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągający prędkość 60-80 km/h, w strefie brzegowej do 100 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl