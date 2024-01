Pogoda na 5 dni. Wkrótce znów będzie ponad 10 stopni

W kolejnych dniach w pogodzie zimy nie widać. Na termometrach zobaczymy dodatnie wartości. Będą takie dni, kiedy termometry miejscami pokażą nawet 12 stopni. Opady ustaną, ale słońce pojawi się sporadycznie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę zachmurzenie będzie duże. W województwach zachodnich można liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Na wschodzie i w centrum miejscami pojawi się słaby deszcz. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej i Równinie Gorzowskiej. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr, skręcający na południowy. Na wschodzie okaże się okresami silniejszy

Nawet 12 stopni

Pierwszy dzień nowego tygodnia zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem. Najmniej chmur pojawi się na niebie w zachodnich regionach. Wschodnia część kraju musi być przygotowana na umiarkowane zachmurzenie, a nawet duże. Termometry pokażą od 4 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej i Równinie Gorzowskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z południa.

We wtorek zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z południa nadciągnie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Powrót deszczu

Środa upłynie pod znakiem zachmurzenia dużego z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry wskażą od 6 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-zachodni wiatr.

W czwartek w całym kraju zachmurzenie będzie duże, pojawi się szansa na przejaśnienia. W północnej części kraju spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, rozpędzi się w porywach do 50-70 km/h. W strefie brzegowej porywy osiągną do 80 km/h.

Pogoda na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl