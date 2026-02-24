Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na 5 dni. Wiry niżowe sprawią, że napłynie powietrze znad Afryki. Jak ciepło będzie?

|
Pogodnie, wiosna
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. W nadchodzących dniach wiry niżowe wtłoczą w nasz rejon Europy ciepłe powietrze znad północnej Afryki i Hiszpanii. W piątek termometry wskażą miejscami stopni Celsjusza. A co przyniesie weekend?
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Polska dostała się pod wpływ wyżu, który rozciąga się od Włoch po Finlandię, co podtrzymuje cyrkulację chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego z północy. W ten obszar wyżowy wbite są jednak od wschodu płytkie zatoki niżowe z umiarkowanie aktywnymi frontami atmosferycznymi. Fronty, przemieszczające się z północy na południe nad wschodnią połową Polski, niosą przelotne opady śniegu oraz śniegu z deszczem. Po ich odsunięciu się znad naszego kraju w nocy ze środy na czwartek wystąpią rozpogodzenia. Sprawią one, że temperatura na wschodzie kraju spaść może miejscami do -10/-8 stopni Celsjusza.

Pogoda na środę

Środa przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W centrum i na południowym wschodzie kraju spodziewane są przelotne opady śniegu do jednego centymetra, a miejscami deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od -1/0 st. C na Podlasiu, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-248602
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek obszar wyżowy znad Skandynawii ma przemieścić się nad Rosję, ustępując miejsca niżom Barbara i Chiara znad północnego Atlantyku. Cyrkulacja powietrza szybko zmieni swój kierunek na południowy, niosąc eksplozję ciepła. Dlaczego tak się stanie? Bo wiry niżowe wtłoczą w nasz rejon Europy ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego znad północnej Afryki i Hiszpanii. Przesuwający się nad Polską w piątek i sobotę ciepły front przyniesie przejściowy wzrost zachmurzenia, ale i silny wzrost temperatury, na południowym zachodzie kraju powyżej 15 st. C.

Czwartek zapowiada się pogodnie, tylko na Pomorzu pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowy umiarkowany i dość silny wiatr. Na Pomorzu w porywach rozpędzać się będzie do 50-70 kilometrów na godzinę.

Również w piątek dopisze pogodna aura, ale przejściowo na niebie pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, południowy, będzie wiał umiarkowanie.

Pogoda na weekend

W sobotę wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 7 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowy słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę na północnym zachodzie, wraz ze zbliżaniem się do Polski zatoki chłodu poprzedzonej frontem, pojawią się opady deszczu. Początek meteorologicznej wiosny przyniesie spadek temperatury. Dzień ten upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie będzie pogodnie, a na Pomorzu prognozowane są słabe opady deszczu do trzech litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni.

Klatka kluczowa-248589
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek/AdobeStock

pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
