Pogoda na 5 dni. Wiosna nie może się przedrzeć. W prognozach nadal zimowo

Pogoda w najbliższych dniach będzie bardziej zimowa niż wiosenna. Wciąż będą zdarzać się epizody z opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Najwyższa temperatura, na jaką możemy liczyć w kolejnych pięciu dniach to 7 stopni Celsjusza. Będą jednak takie miejsca, gdzie termometry pokażą wartość bliską zeru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niedziela na południu, zachodzie i w centrum kraju przyniesie duże zachmurzenie z opadami śniegu rzędu 1-3 centymetrów. Poza tymi regionami powinno być pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się stopniowo chmurzyć. Temperatura maksymalna sięgnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr wiejący z zachodu będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Prognozowana temperatura w dniach 5-9.03 ventusky.com

W poniedziałek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu i zachodzie wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Na wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie przejaśnieniami. Na północy i zachodzie popada śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany wiatr, który okresami w porywach osiągnie 40-60 km/h, powieje z południowego zachodu.

Prognozowane opady w dniach 5-9.03 ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Mieszkańcy Pomorza będą mogli cieszyć się pogodną środą. W pozostałej części kraju utrzyma się duże zachmurzenie, wystąpią opady śniegu, a na Podkarpaciu i w Małopolsce - deszczu. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, a powieje z północnego zachodu.

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 0 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Podkarpaciu. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południowej części kraju wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i okresami w porywach będzie osiągać 40-60 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 5-9.03 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl