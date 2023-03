Możliwe załamanie pogody. Prognoza pokazuje wichury, zawieje śnieżne i gwałtowny spadek temperatury

Zamiast marcowego ocieplenia czeka nas napływ jeszcze chłodniejszego powietrza. W weekend z dnia na dzień temperatura obniży się miejscami o niemal 10 stopni Celsjusza. Do tego będzie bardzo mocno wiać, spadnie śnieg i deszcz. Opadów spodziewamy się również w najbliższych dniach.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę w północnej części kraju będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze Polski zapanuje pochmurna aura z opadami śniegu, śniegu z deszczem i deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. W strefie brzegowej porywy wiatru sięgną ponad 70 kilometrów na godzinę.

Czwartek i piątek miejscami z pogodną aurą

Na czwartek dla południowej połowy kraju synoptycy prognozują duże zachmurzenie oraz opady śniegu i deszczu. W północnych regionach dzień znów okaże się pogodny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C. na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni wiatr.

W piątek pogodna aura przewidywana jest dla Podkarpacia. Na pozostałym terenie kraju zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu, śniegu z deszczem i deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, nadciagający z kierunku południowo-wschodniego, powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

W weekend śnieg, deszcz, silny wiatr i zawieje

Sobota w całej Polsce zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie pojawią się opady deszczu, a w środkowych i zachodnich regionach spadnie śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Dolnym Śląsku do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W porywach w większości miejsc osiągnie prędkość do 60-100 km/h, w strefie brzegowej prędkość wiatru może przekraczać 110 km/h. Możliwe są zawieje śnieżne.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 1 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzając się do 40-80 km/h, a w strefie brzegowej przekraczając 80 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl