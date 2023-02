Pogoda na 5 dni. W weekend niż Robert przyniesie śnieg i deszcz, będzie silniej wiać

Kolejne dni przyniosą nam zmienne warunki atmosferyczne. W sobotę w części kraju spodziewane są opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu, ale od początku przyszłego tygodnia aura nieco się uspokoi. Termometry w przyszłym tygodniu w niektórych częściach kraju wskażą nawet 9 stopni Celsjusza.

W ciągu nadchodzącej doby Polska znajdować się będzie w zasięgu niżu Robert, który dość dynamicznie przewędruje znad Bałtyku w kierunku zachodniej Rosji - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Wraz z niżem przemieszczać się będzie system frontów atmosferycznych, których strefa w sobotę obejmie nasz kraj. Początkowo przyniosą one ze sobą opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz - lokalnie opady mogą mieć charakter marznący.

Z zachodu napływają do Polski ciepłe i wilgotne masy powietrza polarnego, które po przejściu frontu zostanie chwilowo wyparte przez nieco chłodniejsze powietrze napływające znad Skandynawii. Spora dynamika przemieszczającego się układu i związane z nią zmiany ciśnienia spowodują, że w sobotę wiatr powieje mocniej w wielu miejscach w kraju.

Prognoza temperatury w dniach 11-15.02 ventusky.org

Pogoda na weekend

Sobota w Polsce zapowiada się pochmurno. W ciągu dnia spodziewane są opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem od 3 do 5 litrów wody na metr kwadratowy, a na Podkarpaciu i w górach - śniegu do 5 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 4 st. C w centralnej Polsce, do 9 st. C w północno-zachodniej Polsce. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijając prędkość do 40-70 kilometrów na godzinę.

W niedzielę we wschodniej Polsce będzie pogodnie, ale w pozostałych regionach niebo będzie zachmurzone. W pasie od Pomorza, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Dolny Śląsk mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu do 1 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu, poprzez 5 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na północnym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.

Prognoza opadów w dniach 11-15.02 ventusky.org

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę

Poniedziałek przyniesie w kraju przeważnie pochmurną aurę, ale z przejaśnieniami. Większe rozpogodzenia wystąpią jedynie na Dolnym Śląsku. We wschodniej części Polski popada słaby deszcz do 1 l/mkw. Termometry wskażą od 4 st. C w regionach wschodnich, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 40-60 km/h.

We wtorek w Polsce zapanuje duże zachmurzenie, jedynie na Mazurach i Suwalszczyźnie prognozowane są większe rozpogodzenia. Na Podkarpaciu okresami może pojawić się słaby deszcz. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, poprzez 6 st. C w centralnej Polsce, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z północnego zachodu, w zachodniej Polsce będzie on słaby, a na wschodzie - umiarkowany.

Środa upłynie pod znakiem pogodnego nieba, jedynie na Pomorzu może pojawić się więcej chmur. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 4 st. C na północnym wschodzie kraju, przez 6 st. C w centralnych regionach, do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza porywów wiatru w dniach 11-15.02 ventusky.com

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl