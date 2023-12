W weekend dosypie śniegu, później czeka nas ocieplenie

Zimowa aura czeka nas do końca tygodnia. Na dużym obszarze Polski pojawią się opady śniegu, a termometry nadal będą wskazywać ujemne wartości. Po weekendzie przyjdzie odwilż.

W piątek zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami silniejszy, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na weekend

Sobota przyniesie zmienne zachmurzenie. W zachodniej części kraju pojawią się opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem, który nad ranem będzie marznący, dlatego możliwa jest gołoledź. Termometry pokażą maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, z kierunku południowego.

Niedziela zapowiada się pochmurno. We wschodniej połowie Polski wystąpią opady śniegu, a w centrum i na zachodzie będzie padać śnieg z deszczem. Temperatura maksymalna osiągnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach osiągający prędkość 40-60 kilometrów na godzinę, południowo-wschodni skręcający na południowo zachodni.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Ocieplenie w kolejnym tygodniu

W poniedziałek na wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu, w środkowej Polsce popada deszcz ze śniegiem, w zachodnich regionach zaś wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowego powieje umiarkowanie, okresami w porywach do 40-60 km/h.

Na wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie, w większości kraju z opadami deszczu. Na Podlasiu spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni wiatr.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl