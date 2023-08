Temperatura wyraźnie podzieli Polskę. W prognozie widać też gwałtowne burze

Prognoza pogody na 5 dni, którą przygotował nasz synoptyk, mówi o tym, że znów czekają nas chwile z trudną do zniesienia i niebezpieczną pogodą. Nie zabraknie ani upałów, ani burz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę będzie słonecznie z małym zachmurzeniem. Na południowym wschodzie kraju przed południem możliwe są przelotne opady deszczu, które będą stopniowo zanikać. Po południu słabo i przelotnie może popadać również w Trójmieście. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Warmii do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Burze wrócą w piątek

Czwartek w niemal całej Polsce upłynie pod znakiem słonecznej aury. Przelotne i słabe opady deszczu pojawią się na Suwalszczyźnie. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Podlasiu do 30 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W piątek we wschodnich regionach wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze z opadami rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru o prędkości 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Sobota w całej Polsce przyniesie zmienne zachmurzenie, przelotne opady deszczu i burze. W trakcie wyładowań atmosferycznych spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.

W niedzielę również zachmurzenie będzie zmienne. Pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze z opadami o sumie 10-30 l/mkw. i porywami wiatru rozwijającymi prędkość 60-90 km/h. W czasie burz z dużym prawdopodobieństwem spadnie grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Pomorzu do 31 st. C na w rejonie Podkarpacia. Będzie wiać słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl