Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Idzie upał. Polska z największą anomalią w Europie

|
Anomalia temperatury w środę nad Polską
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com/model GFS
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W nadchodzących dniach czeka nas sporo zmian w pogodzie. W środę nad Polską przetoczy się front atmosferyczny, który podzieli kraj pod względem temperatury. Miejscami wciąż będzie ponad 30 stopni Celsjusza, ale lokalnie dobitnie poczujemy, że lato dobiega końca.

W środę w skali Europy, ale również bezpośrednio w Polsce, dojdzie do znacznej przebudowy pola barycznego i wymiany mas powietrza. Znajdziemy się w zasięgu wieloośrodkowego obszaru niskiego ciśnienia z głównym centrum nad północną Skandynawią. Towarzyszy mu rozległa strefa pofalowanego frontu chłodnego, rozciągająca się od Skandynawii, przez kraje bałtyckie i Polskę, aż po północne Włochy i Hiszpanię. Front rozdziela dwie skrajnie różne masy powietrza. Przed nim do wschodniej i częściowo centralnej części kraju wciąż napływać będzie gorące, suche powietrze zwrotnikowe z północnej Afryki. Za frontem od północnego zachodu postępować będzie zdecydowane ochłodzenie, związane z wilgotnym powietrzem polarnym.

W efekcie w najcieplejszym momencie dnia zaznaczy się bardzo duży kontrast termiczny między upalnym, południowym wschodem, z wartościami rzędu 30-32 stopni Celsjusza, a chłodnym północnym zachodem, gdzie ma być 19-20 st. C. Kontrast temperatury odczuwalnej będzie jeszcze większy. Ponadto w skali całej Europy w środę na wschodzie Polski spodziewana jest największa dodatnia anomalia temperatury, sięgająca 10-12 stopni w stosunku do wieloletnich norm.

Anomalia temperatury w środę nad Polską
Anomalia temperatury w środę nad Polską
Źródło zdjęcia: Ventusky.com/model GFS

Upał w Polsce. Będzie ponad 30 stopni

W środę front przyniesie na północy i zachodzie wzrost zachmurzenia do całkowitego oraz opady deszczu, przeważnie o słabym i umiarkowanym natężeniu do 2-10 litrów na metr kwadratowy. Front przemieszczać ma się dość powoli, "falując" w kierunku północnym i północno-wschodnim. Koło godziny 13-14 rozciągać się będzie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę i Kujawy, po Pomorze Gdańskie i Warmię. Po południu zjawiska na froncie zaczną się intensyfikować, może wystąpić intensywniejszy przelotny deszcz i lokalne burze z opadami do 15-25 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju będzie natomiast pogodnie i słonecznie.

Na termometrach zobaczymy od 19-21 st. C na Pomorzu, poprzez 27-29 st. C w regionach centralnych, do 30-32 st. C na południowym wschodzie. Powieje przeważnie słaby i umiarkowany wiatr, południowy, skręcający na południowo-zachodni, a na zachodzie - na zachodni. W zasięgu burzy ma być zmienny, z porywami rozwijającymi prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę.

Zrobi się chłodniej

W czwartek ochłodzenie obejmie już całą Polskę, a główna strefa frontowa znajdować się będzie na krańcach wschodnich. Aura zapowiada się pochmurno z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, lokalnie przelotnymi opadami deszczu 2-5 l/mkw. Zanik opadów spodziewany jest tylko na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-19 st. C na północy, zachodzie i w centrum do 20-21 st. C na południowym wschodzie. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny, okresami - porywisty.

W piątek, sobotę i niedzielę pozostaniemy w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim, w zasięgu wału podwyższonego ciśnienia. Piątek na przeważającym obszarze kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Lokalnie na wybrzeżu oraz Podkarpaciu możliwy będzie słaby, przelotny opad deszczu do 2-5 l/mkw. Termometry pokażą około 18-20 st. C w całym kraju. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr.

Klatka kluczowa-684465
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę niebo nad krajem będzie dość pogodne. Wystąpi zachmurzenie umiarkowane do dużego, bez opadów. Na terenie całej Polski na termometrach zobaczymy około 18-20 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni.

Niedziela na południu i w centrum zapowiada się dość pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem i bez opadów. Na północy prognozuje się wzrost zachmurzenia do dużego z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Również tego dnia temperatura maksymalna okaże się wyrównana i wyniesie około 19-21 st. C w całym kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni.

Klatka kluczowa-684478
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com
Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
pap_20260904_3J2
"Żałosny widok" w Moskwie, "nieudana misja" w Kijowie
Tatiana Serwetnyk
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Upalna aura
Ostrzeżenia IMGW dla dziesięciu województw
Prognoza
Turysta próbował przemycić wysuszoną głowę krokodyla
Chciał przemycić głowę krokodyla w walizce. Wpadł na lotnisku
Świat
Duży bolid rozświetlił na zielono niebo nad Rewą (Pomorskie)
"Wyglądało to pięknie, wszystko rozświetliło się na zielono"
Polska
Huragan Lowell na zdjęciach satelitarnych
Lowell zmierza w kierunku Hawajów. "Przygotowujemy się na najgorsze"
Świat
Problemy na indonezyjskich lotniskach po erupcji wulkanu
Wznawiają ruch lotniczy po erupcji wulkanu. Branża liczy straty
Świat
Skutki niszczycielskiej powodzi w Nepalu
Żałoba narodowa po niszczycielskiej powodzi. Los tysięcy osób nadal nieznany
Świat
Zorza polarna z 7 na 8 września, Zdrzewno (Pomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
Polska
Pośrednia Grań Tatry Słowacja shutterstock_2444964243
Ruszył w Tatry i nie było z nim kontaktu. Znaleźli jego ciało
Świat
Japonię nawiedzają ulewy
Ponad 500 litrów deszczu w dobę. Jest ofiara śmiertelna
Świat
W Bośni i Hercegowinie szaleje duży pożar lasu
Wywołali kontrolowany pożar, by ugasić większy
Świat
shutterstock_2526159815
Burze, ulewy i upał. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Uwięzieni przez wulkan
Wciąż nie mogą odlecieć. "Pali mnie w gardle i swędzą mnie oczy"
Świat
Upał w Rzymie, Włochy
Za nimi najgorętsze lato w historii pomiarów
Świat
shutterstock_2340814569
Nadciąga zwrotnikowe powietrze. Jak długo potrwa upał
Prognoza
Zerwała się wichura
"Człowiek by w życiu nie pomyślał, że siła żywiołu może być tak wielka"
Polska
Akcja ratunkowa w Val Grande
Nie mogli iść dalej. Niebezpieczna sytuacja w Alpach
Świat
Okolice wąwozu Bezengi w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej
Lawina porwała wspinaczy. Nie żyje 11 osób
Świat
Podtopienia związane z huraganem Lowell na Hawajach
Huragan przejdzie bokiem. To "nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni"
Świat
Ogromne utrudnienia na lotniskach w Indonezji
Już ponad 170 tysięcy osób uwięzionych na lotniskach
Świat
Tak wygląda krajobraz po osuwiskach i powodzi błyskawicznej w Tybecie i Nepalu
Byli w strefie zero. Mówią o krajobrazie jak z Księżyca
Świat
Pożary trawią Indonezję
"Jesteśmy wyczerpani. Zdarza się, że w ogóle nie śpimy"
Świat
Pogoda na 16 dni. Idzie do nas wrześniowy upał
Idzie upał. Co czeka nas później? Pogoda na 16 dni
Prognoza
Powódź w prowincji Jiangxi, Chiny
Lawina błotna zeszła na wioskę, są ofiary i zaginieni
Świat
Huragan Lowell na zdjęciu satelitarnym
"Jeśli wydaje ci się, że fale są duże, to znaczy, że takie są"
Świat
Tego domu nie dosięgnął pożar
Latami przygotowywali się na pożar. Gdy nadszedł ogień, ich dom ocalał
Świat
Błyskawice rozświetliły niebo nad Waszyngtonem
Błyskawice rozświetliły niebo nad Waszyngtonem
Świat
Niemiecka rakieta Spectrum pomyślnie wyniosła na orbitę okołoziemską satelity naukowe
Pierwszy taki sukces. Czy Europa uniezależni się od USA
Nauka
Masy wody zawaliły trzypiętrowy budynek w prowincji Fujian w Chinach
Trzypiętrowy budynek runął pod naporem wody. Nagranie
Świat
Powalone drzewo na ulicy Wyspiańskiego w Szczecinie po przejściu wichury
Ponad 1000 interwencji po wichurach. Ranni na dożynkach
Polska
Silny wiatr, noc
Nocne wichury. Są alarmy
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom