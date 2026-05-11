Prognoza Pogoda na 5 dni. Front przyniesie opady i burze. Kiedy aura się poprawi Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływ układu niskiego ciśnienia Doreen z centrum ulokowanym nad Morzem Bałtyckim. Z zachodu na wschód przez nasz kraj przemieści się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Przyniesie ona w nocy słabe i umiarkowane, przelotne opady deszczu na obszarze niemal całego kraju.

We wtorek na froncie spodziewane są umiarkowane, przejściowo intensywne opady deszczu, które obejmą swoim zasięgiem wschodnią część Polski. Nad ranem padać ma również częściowo na południu i w centrum, pojawić mogą się też burze. Wyładowania prognozowane są w pasie wschodniej Polski, przy czym głównym zagrożeniem podczas nich będą intensywne opady deszczu.

Kiedy zrobi się cieplej?

W kolejnych dniach Polska pozostanie w zasięgu rozległej zatoki chłodu, stąd prognozowane są nieco niższe wartości na termometrach oraz przewaga dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Wiejący cały czas dość silny i porywisty wiatr potęgował będzie odczucie chłodu.

Stopniowa poprawa aury ma nastąpić w drugiej połowie tygodnia. Do Polski miałyby wówczas napłynąć nieco cieplejsze masy znad południowo-zachodniej Europy. Jednakże nasz kraj wciąż pozostanie w polu barycznym obniżonego ciśnienia, stąd na niebie spodziewane jest duże zachmurzenie. Ponadto lokalnie może przelotnie popadać deszcz i zagrzmieć.

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek na wschodzie i częściowo w centrum kraju przyniesie pochmurną aurę z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu o sumie 10-20 litrów na metr kwadratowy. W pasie Polski wschodniej mają pojawić się burze. Na zachodzie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz lokalnie słabymi, przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 12-13 stopni Celsjusza na południu, zachodzie i w centrum do 14-16 st. C na krańcach wschodnich. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

W środę wystąpi duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na północy i w centrum. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 st. C na północy do 14 st. C na południu kraju. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz z przelotnymi opadami deszczu na zachodzie i w centrum Polski. Może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14-15 st. C na północy do 17-18 st. C w centrum i na południu kraju. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr.

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Lokalnie może pojawić się burza z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 15-16 st. C na zachodzie do 18-20 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Pogoda na sobotę

W sobotę wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie może przelotnie popadać słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 16-17 st. C na północnym zachodzie do 18-19 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr.