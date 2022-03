Deszcz, deszcz ze śniegiem i arktyczne powietrze. Jaka czeka nas pogoda

Tylko przez chwilę będziemy mogli cieszyć się względnie pogodną i ciepłą aurą. W kolejnym tygodniu, za sprawą wędrówki frontów atmosferycznych, zrobi się dużo chłodniej. Miejscami w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na termometrach tylko pięć stopni. Pojawią się opady deszczu, a lokalnie nawet deszczu ze śniegiem.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nasz kraj pozostaje w zasięgu rozległego wyżu rozciągającego się od Wysp Brytyjskich po Bałkany i Turcję, z centrami nad Anglią i Polską. Tylko południowe krańce kraju będą w nocy jeszcze w płytkiej zatoce niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, które w niedzielę zostanie zepchnięte nad wschodnie regiony, gdyż nad resztę kraju wciśnie się z zachodu cieplejsze powietrze polarne.

Pogoda na niedzielę

Co pogoda przyniesie w niedzielę? Zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W kolejnych dniach kraj dostanie się pod wpływ chłodnych wirów niżowych znad Skandynawii i północnej Rosji, czego zwiastunem będzie silny wiatr w poniedziałek. Na początku tygodnia będzie pogodnie, a nad krajem płynąć ma ciepłe powietrze polarne. Jednak od wtorku nad kraj wkraczać mają fronty atmosferyczne z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem w chłodniejszych masach powietrza polarnego. W pierwszych dniach kwietnia popłynie z północy zimne powietrze arktyczne, niosące przelotne opady śniegu.

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na północnym wschodzie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje zachodni dość silny wiatr, w porywach na południu osiągnie do 60 kilometrów na godzinę, a na północy do 90 km/h.

Wtorek zapowiada się pochmurnie, ale z przejaśnieniami. Na południu opady deszczu wyniosą do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Słaby deszcz możliwy jest także na północnym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Pogoda na środę i czwartek

Środa będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na północy padać nie powinno, poza tym okresami wystąpią opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiać będzie północno zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

W czwartek zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, spadnie deszcz do 5 l/mkw., a na północy niewykluczony jest deszcz ze śniegiem. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 6 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl