W nocy pogoda we wschodniej części kraju w dalszym ciągu będzie kształtować tylna część niżu Henning z centrum nad Białorusią. Spowoduje to duże zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu, zwłaszcza w pierwszej części nocy. Zachodnia i centralna Polska dostanie się pod wpływ układu wysokiego ciśnienia Tatiana, w efekcie czego w tych regionach prognozowane są liczne rozpogodzenia, a w drugiej części nocy lokalnie silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Miejscami, wraz z intensywnym wypromieniowaniem ciepła, temperatura spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza, więc mgły będą osadzać szadź.

Pogoda w niedzielę

W niedzielę rano na zachodzie i częściowo w centrum wystąpią poranne mgły. W ciągu dnia na zachodzie prognozowana jest przewaga pogodnej, miejscami słonecznej aury. Na pozostałym obszarze kraju zapanuje duże zachmurzenie po opadach deszczu, ale można liczyć na rozpogodzenia, zwłaszcza w drugiej części dnia. Na termometrach zobaczymy od 7-8 st. C na wschodzie, przez 8-9 st. C w centrum, do 10-11 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się słaby i zmienny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Wraz z początkiem nowego tygodnia Polska znajdzie się w strumieniu ciepłych i suchych mas powietrza polarnego docierających znad południowo-zachodniej Europy. W związku z tym z każdym kolejnym dniem będzie cieplej. Zdecydowanie najpogodniej zapowiadają się poniedziałek i wtorek, kiedy to na niebie dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. Napływ powietrza z południa tworzył będzie dogodne warunki do powstania fenu, przez co wiatr w górach będzie silny i porywisty.

Poniedziałek ma być pogodny i słoneczny. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 st. C na Podlasiu, przez 10-11 st. C w centrum, do 12-13 st. C na zachodzie Polski. Powieje umiarkowanie z południowego zachodu, z dość silnymi porywami.

We wtorek również spodziewana jest pogodna aura. Słupki rtęci wskażą od 10-12 st. C na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie Polski. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z południa. W górach zawieje silniej, w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na środę i czwartek

W środę i czwartek wciąż będzie ciepło, lokalnie nawet powyżej 15 st. C. Pojawi się jednak więcej chmur, a lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu i wciąż dość silny, porywisty wiatr.

W środę niebo nad Polską zdominuje duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na zachodzie, północy i w centrum kraju prognozuje się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 11-12 st. C na Suwalszczyźnie do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku. Zawieje z południa, na ogół umiarkowanie, ale w górach silniej, w porywach do 70 km/h.

Czwartek przyniesie dużo chmur, ale i rozpogodzenia. Od zachodu zachmurzenie wzrośnie do całkowitego i popada. Termometry wskażą maksymalnie od 13-14 st. C na północy do 15-16 st. C na południu i w centrum. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, porywisty.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com