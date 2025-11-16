Szykuje się duża zmiana pogody. Gdzie spadnie śnieg?

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W ciągu najbliższej doby pogoda w kraju kształtowana będzie przez rozległy, wieloośrodkowy obszar niskiego ciśnienia rozciągający się od Półwyspu Iberyjskiego, przez Apeniny, Kraje Bałtyckie i Skandynawie, po północną Rosję.

W ciągu nocy strefa chodnego frontu atmosferycznego przemieszczać się będzie od Pomorza Zachodniego w głąb kraju, przynosząc na ogół słabe i przelotne opady deszczu. W ciągu dnia od Czech i Słowacji wkroczy do Polski rozległa strefa wielkoskalowych opadów deszczu, powstałych na fali frontowej jeszcze w rejonie Zatoki Genueńskiej, stąd tak duży zasób wilgoci. Na południowym wschodzie kraju prognozowane są ciągłe, umiarkowane i intensywne opady deszczu - spadnie go do 30 l/mkw. w ciągu zaledwie 12 godzin. Wieczorem będą one miejscami przechodzić w opady deszczu ze śniegiem. W górach będą to początkowo opady deszczu ze śniegiem przechodzące w opady mokrego śniegu i śniegu. Warunki będą tam bardzo trudne.

Uwaga na oblodzenia

Jednocześnie w drugiej części dnia północna część kraju znajdzie się w zasięgu kolejnej strefy frontowej (chłodnego frontu atmosferycznego), za którym napłynie do Polski kolejna porcja chłodnego, tym razem arktycznego powietrza znad wód Morza Barentsa. Na froncie prognozowane są słabe i umiarkowane przelotne opady deszczu i deszcz ze śniegiem. Biorąc pod uwagę efekt morza, nie można wykluczyć pojedynczych wyładowań atmosferycznych.

Pogoda na poniedziałek. Będzie deszczowo

Na południu i wschodzie Polski w poniedziałek będzie pochmurno. Prognozowane są umiarkowane i intensywne, ciągłe opady deszczu, których suma wyniesie do 30 l/mkw. W górach i obszarach podgórskich spadnie deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na wybrzeżu spodziewane są również przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Pogoda na wtorek. Miejscami spadnie śnieg

We wtorek przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem prognozowane są jeszcze lokalnie na północy i wschodzie, natomiast w środę i czwartek już przeważnie opady nie wystąpią, pojawi się większa ilość rozpogodzeń. Nocami prognozowane są przymrozki, więc na wilgotnych i mokrych nawierzchniach dróg i chodnikach może tworzyć się oblodzenie.

We wtorek wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Lokalnie na północy i wschodzie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a nad ranem i wieczorem również śniegu.

Pogoda na środę

W środę wystąpi zachmurzenie od dużego na północy do umiarkowanego, przejściowo małego na południu i w centrum. Opady deszczu nie są prognozowane.

Pogoda na czwartek

Czwartek będzie dość pogodny. Jedynie na północnym zachodzie będzie pochmurno, przejściowo ze słabymi opadami deszczu.

Pogoda na piątek

W piątek będzie pochmurno. Spadnie deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum deszcz ze śniegiem.