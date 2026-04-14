Prognoza Specyficzna sytuacja w pogodzie. Co nam przyniesie odcięty niż Tomasz Wakszyński

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Odcięty niż to specyficzna sytuacja, w której niewielki układ zostaje całkowicie odcięty od głównego ośrodka barycznego i przemieszcza się w zupełnie innym kierunku. Za oderwanie się niżu Ulla II odpowiada pole podwyższonego ciśnienia, które przebiega nad Polską, łącząc Wyż Azorski z wyżem znad Rosji.

Wraz z odciętym niżem przez Polskę, z zachodu na wschód, będzie się powoli przemieszczał stopniowo rozmywający się front atmosferyczny, niosący słabe i lokalne opady deszczu. W środę w zasięgu frontu znajdzie się głównie centralna Polska (w pasie od Pomorza Gdańskiego po Śląsk), a w czwartek - wschodnia, z wyraźną tendencją do stopniowego zaniku opadów. Głównym objawem przechodzącego frontu będą jednak nie opady, lecz duże zachmurzenie.

Jeśli chodzi o wartości na termometrach, to przez cały tydzień będą one charakterystyczna dla wiosny, a więc zawierające się w przedziale od 10 do 20 st. C.

Pogoda na środę

W środę w przeważającej części kraju będzie pochmurnie. W centrum i na wschodzie zapanuje zachmurzenie całkowite, które lokalnie przyniesie opady deszczu o wysokości 1-2 litrów na metr kwadratowy. Większe przejaśnienia, a w drugiej części dnia również rozpogodzenia, możliwe są tylko na zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 6-9 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 10-14 st. C w pasie centralnym, po 15-16 st. C. na krańcach wschodnich i zachodnich. Wiatr, wiejący ze zmiennych kierunków, będzie przeważnie słaby.

Gdzie może przelotnie popadać

W czwartek w większości kraju czeka nas dość pogodna aura z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Więcej chmur spodziewanych jest na wschodzie, gdzie pojawią się też słabe i stopniowo zanikające opady deszczu do 2 l/mkw. Temperatura osiągnie maksymalnie od 6-8 st. C na Wybrzeżu, przez 12-13 st. C na północnym wschodzie, do 15-18 st. C na południu i zachodzie. Powieje przeważnie słaby wiatr z północnego zachodu.

W piątek będzie przeważnie dość pogodnie - przelotne opady deszczu możliwe są jedynie na północnym wschodzie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu do 16-18 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr, wiejący z kierunków północnych, będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pogodnie, z jedynie umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 st. C na wschodzie, przez 16 st. C w centrum, do 17-18 st. C na zachodzie. Powieje słaby wiatr - raz z północy, raz ze zmiennych kierunków.

W niedzielę na przeważającym obszarze Polski spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na zachodzie chmury miejscami całkowicie zakryją niebo, przynosząc przelotne opady deszczu. Mogą rozwinąć się burze. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 16-17 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr, nadciagający ze zmiennych kierunków, będzie słaby.