Dosypie śniegu, ale dotkliwe zimno nam odpuści

Na najbliższe dni synoptycy nie prognozują dotkliwego mrozu, jednak zimowa aura nie opuści Polski. W niektórych regionach kraju w tym tygodniu będą występować opady śniegu. Na słońce nie ma co liczyć.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znalazła się w obszarze obniżonego ciśnienia, związanego z pochmurnymi niżami rozciągającymi się od Północnego Atlantyku po Włochy i Grecję. Północna część kraju pozostaje jeszcze w starej masie zimnego powietrza arktycznego, a pozostałe regiony znajdą się w nieco łagodniejszym powietrzu polarnym. Obie masy są jednak bardzo wilgotne, dlatego przeważać będzie duże zachmurzenie - wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

We wtorek będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju pojawią się słabe opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Śnieg, deszczem ze śniegiem i deszcz w kolejnych dniach

W ciągu następnych dni decydujący wpływ na pogodę w Polsce będzie mieć pochmurny układ niżowy znad południowo-wschodniej Europy, nad Skandynawią i Bałtykiem rozwijać ma się jednak wyż - informuje synoptyk. Jak tłumaczy, "współpraca niżu i wyżu zaowocuje nisko zalegającymi chmurami, opadami śniegu, śniegu z deszczem i mżawki". - Zapanuje aura ponura, mglista i chłodna, ale bez dużego mrozu - podsumowuje.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Środa zapowiada się pochmurno i mglisto. W południowej i południowo-wschodniej części kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a na Podlasiu i Ziemi Łódzkiej spadnie do 2 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum, do 3 st. C na Śląsku i Podkarpaciu. Będzie wiać południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Na Podlasiu i Mazurach może spaść do 5 cm śniegu. W pozostałych regionach pojawią się opady śniegu z deszczem rzędu 5 l/mkw., a na zachodzie przewidywany jest deszcz lub mżawka o sumie do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podkarpaciu. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piętek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

W piątek czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami, które będą pojawiać się na ogół na zachodzie kraju. W północno-wschodniej i centralnej Polsce spadnie do 1-2 cm śniegu i popada śnieg z deszczem do 2 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich, tylko na zachodzie z południa, okaże się słaby i umiarkowany.

Początek weekendu ze śniegiem i mgłami

Sobota przyniesie pochmurną i mglistą aurę. Na północnym wschodzie kraju pojawią się słabe opady śniegu do 1-2 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl