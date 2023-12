Będzie prawie 10 stopni. Co jeszcze widać w prognozie na najbliższe dni

Czeka nas powrót śniegu i mrozu, ale będzie to krótka wizyta zimowej aury. W weekend przyjdzie duże ocieplenie, a jeżeli będzie padać, to deszcz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. W południowej części kraju pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Śnieg przelotnie będzie prószyć również w niektórych miejscach na północy. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Warmii do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. W północnych i wschodnich regionach słabo popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na weekend

Na sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie. W zachodniej i środkowej części kraju pojawią się opady deszczu, a w Małopolsce i na Podkarpaciu spadnie śnieg. Temperatura maksymalna osiągnie od 1 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z kierunku zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Niedziela również przyniesie duże zachmurzenie. We wschodniej Polsce wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągający prędkość 40-60 km/h, zachodni.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Początek tygodnia też jesienny

Poniedziałek zapowiada się niemal identycznie. Zachmurzenie będzie duże, a na wschodzie kraju popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. w porywach sięgający od 40 do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl