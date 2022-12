Niedobre wiadomości dla fanów zimy

W ciągu najbliższych dni temperatura w wielu miejscach kraju będzie osiągać dodatnie wartości. Jeżeli będzie padać, to deszcz ze śniegiem i deszcz, a więc czeka nas więcej jesiennych niż zimowych akcentów w pogodzie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, w niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na północy kraju pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, wschodni.

Co nas czeka w pogodzie w następnym tygodniu

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Będzie padać deszcz, a na Podlasiu pojawi się także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Watr powieje słabo i umiarkowanie, ze wschodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Na wtorek synoptycy prognozują duże zachmurzenie. Wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna osiągnie od 2 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zmieniających się będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

W środę czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

W części kraju wróci mróz

Czwartek także zapowiada się pochmurno, choć będzie się przejaśniać. Tak jak w ciągu dwóch poprzednich dni, na terenie całego kraju możliwe są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksimum od -1 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południa powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl