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Prognoza

Pogoda na 5 dni. "Falujący" front wpuści do nas porcję chłodu

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Pochmurno, połowa września, chłodno
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Antoni Dudek / Shutterstock.com
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Jesienna, pochmurna aura wraca nad Polskę. W czwartek nasz kraj znajdzie się pod wpływem "falującej" strefy frontowej, niosącej opady i napływ mas chłodniejszego powietrza. Jakie wartości zobaczymy w kolejnych dniach na termometrach?

Przeważająca część kraju znajdzie się w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia ze strefą pofalowanego frontu chłodnego, przemieszczającego się stopniowo z centrum w kierunku wschodnim. Wraz z nią nastąpi całkowita wymiana gorącej i suchej masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego na chłodniejszą, wilgotniejszą polarno-morską.

W ciągu najbliższej doby strefa frontowa przemieszczać się będzie dość powoli, "falując" w kierunku północno-wschodnim, co przyniesie wzrost zachmurzenia do całkowitego oraz przeważnie jednostajne opady deszczu. Od południowego zachodu zacznie postępować poprawa pogody związana z rozbudową klina wyżu azorskiego w naszym kierunku. Opady zanikną, pojawią się większe przejaśnienia, w drugiej części dnia również lokalne rozpogodzenia.

W kolejnych dniach pozostaniemy w chłodniejszym i wilgotnym powietrzu. Pomimo dość wysokiego ciśnienia na niebie pojawią się nie tylko kłębiaste cumulusy, ale i warstwowo-kłębiaste stratocumulusy, znacznie bardziej zakrywające niebo. Opady mają być przejściowe, jednak nie będą to aktywne strefy frontowe.

Pogoda na czwartek i piątek

Na wschodzie kraju czwartek zapowiada się pochmurno ze stopniowo zanikającymi opadami deszczu do 2-10 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, lokalnie także przelotne opady deszczu do 1–5 l/mkw. Nie powinno padać jedynie w regionach południowo-zachodnich. Termometry pokażą od 17-19 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju do 20 st. C na południowym wschodzie. Wiatr z kierunków zachodnich będzie umiarkowany i dość silny, okresami porywisty.

W piątek na przeważającym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami. W pasie południowym może padać deszcz - opady będą głównie słabe, lokalnie, szczególnie w rejonie górskim, umiarkowane do 5-15 l/mkw. Słaby przelotny deszcz niewykluczony będzie również na wybrzeżu. Na termometrach w całym kraju zobaczymy podobne wartości około 17-19 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

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Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie nam duże zachmurzenie. Dzień minie przeważnie bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie około 18-20 st. C we wszystkich regionach Polski. Zmienny wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Na północy kraju w niedzielę ma być pochmurno ze słabymi opadami deszczu do 1-5 l/mkw. W centralnej i południowej Polsce aura zapowiada się natomiast dość pogodnie, z zachmurzeniem dużym do umiarkowanego i bez opadów. Termometry wskażą od 18-19 st. C na północy do 20-21 st. C w centrum i na południu. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.

Klatka kluczowa-687087
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek w przeważającej części kraju zapanuje duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 2-10 l/mkw. Jedynie na południowym wschodzie dzień zapowiada się dość pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna okaże się wyrównana i wyniesie około 18-20 st. C w całym kraju. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogody
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