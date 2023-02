Pogoda na pięć dni: wyż znad Niemiec sprowadzi ciepłe powietrze. Będzie pochmurno, mglisto i deszczowo

W nadchodzących dniach aurę w Polsce będzie kształtował silny, stabilny wyż znad Niemiec. Sprowadzi on do nas ciepłą, łagodną masę powietrza. Będzie ciepło, ale pochmurno i miejscami mgliście. Pojawią się też opady - zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby Polska początkowo będzie w zasięgu płytkiej zatoki związanej z niżem znad zachodniej Rosji, ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego, za którym zaznaczy się spływ chłodnego powietrza znad Skandynawii - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Dodał, że w tym chłodnym powietrzu pojawią się liczne rozpogodzenia, a w ciągu nocy wyraźne spadki temperatury.

Następnie kraj dostanie się pod wpływ silnego, stabilnego wyżu znad Niemiec, który sprowadzi do nas ciepłą, łagodną masę powietrza polarno-morskiego. W efekcie tego kolejne dni będą dość ciepłe, bez przymrozków, ale za to pochmurne, miejscami mgliste. Wraz z upływem czasu pojawi się coraz więcej rozpogodzeń i przejaśnień. Jednak początek przyszłego tygodnia będzie zdecydowanie pochmurny, a dominującym typem zachmurzenia będą niskie, cienkie chmury warstwowe (stratusy).

Pogoda na niedzielę

Niedziela zapowiada się pogodna na wschodzie i częściowo w centrum kraju. W pozostałych regionach wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, którego strefa przemieszczać się będzie z zachodu na wschód kraju. Nad ranem na zachodzie prognozuje się silne zamglenia, lokalnie mgły. Termometry wskażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Powieje słaby, zachodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z niewielkimi przejaśnieniami na zachodzie i północy. Miejscami pojawią się słabe opady mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 st. C na wschodzie, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby, na północy umiarkowany.

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na wschodzie kraju do 8 st. C na zachodzie. Wiatr na zachodzie będzie słaby, na wschodzie umiarkowany, powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na środę i czwartek

Na środę prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 4 st. C na północnym wschodzie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr

W czwartek dopisze pogodna aura. Tylko na Pomorzu pojawi się tego dnia więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na północnym wschodzie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z południowego wschodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

