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Prognoza

Pogoda na 5 dni. Wrześniowa przeplatanka przyniesie ciepło i burze

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Pogodnie, chmury, po deszczu, lato, wczesna jesień
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W niektórych regionach Polski pogoda przyniesie nam ostatni podmuch lata. Na termometrach lokalnie zobaczymy do 26 stopni Celsjusza, ale miejscami ma zagrzmieć. Kolejne dni przyniosą zwrot w pogodzie.

Układ wyżowy, który we wtorek w przeważającej części kraju zapewnia pogodną aurę, słabnie i odsuwa się nad Rumunię. Jednocześnie strefa chłodnego frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Skandynawii, zbliża się od północnego zachodu do Polski. Zanim jednak przyniesie ona środowe pogorszenie aury na zachodzie kraju, bezpośrednio przed nią otworzy się droga dla zdecydowanie cieplejszego i suchego powietrza. Napłynie ono do nas od południowego zachodu i przyniesie chwilowy wzrost temperatury na południu oraz w centrum kraju do 24-26 stopni Celsjusza.

Front będzie przemieszczał się od północnego zachodu w kierunku centrum, niosąc wzrost zachmurzenia, przelotne opady deszczu i lokalne burze. Za frontem napłynie zdecydowanie chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne morskie. Przez resztę tygodnia pozostaniemy jednak w strefowej cyrkulacji powietrza z typowo wrześniową, umiarkowaną przeplatanką w pogodzie.

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Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky

Prognoza pogody na środę

Gdy zanikną lokalne mgły, na południowym wschodzie oraz w pierwszej części dnia w centrum i na wschodzie kraju środa zapowiada się słonecznie i pogodnie. Od północnego zachodu w kierunku centrum postępować będzie jednak wzrost zachmurzenia do dużego, przejściowo całkowitego, z przelotnym deszczem do 5-10 litrów na metr kwadratowy i lokalnymi burzami z opadami do 5-15 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim do 23-25 st. C w przeważającej części kraju, lokalnie na południu nawet do 26 st. C. Z kierunków południowych powieje wiatr skręcający na zachodzie na północno-zachodni, przeważnie umiarkowany, a w burzy silny z porywami do 50-70 kilometrów na godzinę.

Zrobi się chłodniej

Czwartek w południowo-wschodniej części kraju przyniesie pochmurne niebo z opadami deszczu, momentami przelotnego, do 10-20 l/mkw. Od północnego zachodu pojawiać się ma więcej przejaśnień i lokalnych rozpogodzeń, a deszcz ma zanikać. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C w centrum i na wschodzie do 19-20 st. C na zachodzie. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się umiarkowany.

W piątek w Polsce zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie, przeważnie bez opadów. Słaby deszcz może stopniowo zanikać na południowym wschodzie, a na północnym zachodzie - pojawiać się. Termometry pokażą od 19 st. C w części północnej do 20-22 st. w przeważającej części kraju. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

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Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Sobota zapowiada się dość pogodnie, z przeważnie umiarkowanym zachmurzeniem i bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21-22 st. C na południu. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany.

W niedzielę w północno-zachodniej połowie kraju będzie pochmurno z opadami deszczu, także przelotnego, do 10-20 l/mkw. Jedynie w południowo-wschodnich regionach dzień upłynie dość pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalnie wyniesie od 18-19 st. C na północy i w centrum do 20-22 st. C na południu. Powieje wiatr południowo-zachodni do północno-zachodniego na Pomorzu, umiarkowany do dość silnego, z porywami sięgającymi 40-60 km/h.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogody
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