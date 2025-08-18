Pogoda się pogorszy. Przyjdzie duże ochłodzenie

Jeszcze przez kilka dni pogodę w Polsce będzie kształtował wyż. Za jego sprawą będzie pogodnie i słonecznie. W połowie tygodnia zmieni się jednak cyrkulacja i zapanuje pochmurna i deszczowa aura. Czeka nas też duże ochłodzenie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek pogodę w Polsce będzie kształtował wyż, którego centrum znajdzie się nad Słowacją. Obecność ośrodka wysokiego ciśnienia nad Europą Środkową oznacza dla nas słoneczną i spokojną pogodę ze stabilnym ciśnieniem oraz z dobrymi warunkami biometeorologicznymi.

Jednocześnie napływające do Polski z zachodu ciepłe powietrze sprawi, że temperatura będzie optymalna do rekreacji i spędzania czasu na zewnątrz. Taka aura, jaką będziemy mieli we wtorek oraz w wielu miejscach także w środę, nie utrzyma się jednak zbyt długo. W czwartek zachmurzenie wzrośnie, a na południu kraju będzie padał deszcz. Z kolei pod koniec tygodnia, gdy nad naszą częścią kontynentu ustali się północna cyrkulacja powietrza, czeka nas duże ochłodzenie.

Pogoda na wtorek

We wtorek w całej Polsce dopisze pogodna aura. Na zachodzie kraju będzie na ogół bezchmurnie, a w pozostałych regionach spodziewane jest małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza w Lublinie i w Suwałkach do 27 st. C w Zielonej Górze i w Szczecinie. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr, zachodni i południowo-zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie na północy kraju umiarkowane lub duże zachmurzenie oraz przelotny deszcz. Na Suwalszczyźnie oraz Podlasiu możliwa jest również burza, ale prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest niewielkie. W pozostałych częściach Polski, czyli w centrum, na zachodzie i na południu będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 20 st. C na Wybrzeżu Gdańskim do 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby lub umiarkowany, będzie wiał z zachodu.

Na czwartek prognozuje się umiarkowane zachmurzenie, a na południu kraju duże. W pasie od Śląska, przez Małopolskę, po Podkarpacie i Lubelszczyznę wystąpią opady deszczu, lokalnie dość intensywne, o natężeniu około 30-40 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C w centrum i na południu. Wiatr słaby lub umiarkowany, powieje z północy.

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu na Wybrzeżu, Pomorzu oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C w Suwałkach do 22 st. C w Krakowie oraz Rzeszowie. Wiatr powieje z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie, a nad Bałtykiem także dość silnie - tam w porywach rozpędzi się do około 60 kilometrów na godzinę.

W sobotę czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. W całym pasie północnym - od Szczecina po Suwałki i Białystok - przelotnie popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl