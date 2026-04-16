Prognoza temperatury na kolejne dni Źródło: ventusky.com

Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia, który łączy Wyż Azorski z wyżem nad Skandynawią. Utworzony między nimi wał wyżowy obejmuje Francję, Niemcy i Polskę, tworząc blokadę dla deszczonośnych niżów znad Atlantyku i Morza Śródziemnego. W ten wyżowy obszar wbił się jednak słabo aktywny front chłodny, związany z niżem znad krajów bałtyckich, zaznaczony głównie większym zachmurzeniem. Przyniesie on symboliczny deszcz. Front pchany jest od północy przez masy chłodnego powietrza, które blokują silne wdarcie się ciepła od zachodu.

Pogoda na piątek

Piątek upłynie przeważnie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Jedynie na wschodzie i południu okresowo chmur może być więcej, a towarzyszyć ma im niewielki deszcz do dwóch litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15-16 st. C w regionach centralnych, do 18-19 st. C w zachodniej Polsce. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany, silniejszy jedynie chwilami na wschodzie.

Prognoza temperatury na kolejne dni Źródło: ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę aurę kształtować ma jeszcze pogodny wyż, a z południa popłynie cieplejsze powietrze. Sytuacja zmieni się w niedzielę, kiedy to od zachodu wedrze się deszczowy front związany z niżem północnoatlantyckim, pchany przez płynące znad północnego Atlantyku masy powietrza polarnego.

Sobota zapowiada się raczej pogodnie, tylko na południowo-wschodnich krańcach zobaczymy więcej chmur. Termometry pokażą od 15-16 st. C na północnym wschodzie, przez 17 st. C w centrum, do 20-21 st. C na krańcach zachodnich. Powieje wiatr północny, słaby i umiarkowany. W niedzielę prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, od zachodu wzrastające do dużego. Wraz z chmurami w głąb kraju może postępować strefa opadów deszczu do 15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Pomorzu Zachodnim, poprzez 17 st. C w regionach centralnych, do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, wiejący z kierunków północnych, będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na kolejne dni Źródło: ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Jeszcze w poniedziałek deszczowy front zalegać ma nad Polską, by we wtorek zostać odepchniętym na południe przez rozbudowujący się wyż znad Wysp Brytyjskich. Układ skieruje w naszą stronę masy chłodnego powietrza polarnego z północnego wschodu.

Poniedziałek na północnym wschodzie kraju przyniesie większe przejaśnienia i brak opadów. W innych regionach będzie pochmurno z opadami deszczu do 5-10 l/mkw., stopniowo zanikającymi na północnym zachodzie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C w centrum kraju. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu. We wtorek w kraju zapanuje duże zachmurzenie, ale niebo ma się przejaśniać. Na południu spodziewane są słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Termometry pokażą od 10 st. C na Podkarpaciu, poprzez 11 st. C w centralnej Polsce, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany.