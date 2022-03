Pogodowe zawirowania na przełomie marca i kwietnia. Miejscami tylko 2 stopnie, spadnie śnieg

Zimowa pogoda przypomni o sobie w kolejnych dniach. Zrobi się dużo chłodniej. Najpierw zimne powietrze pojawi się tylko w niektórych regionach kraju, jednak już przed weekendem rozleje się na całą Polskę. Miejscami w najcieplejszym momencie dnia będą tylko dwa stopnie. Do tego pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek zachmurzenie będzie duże. Miejscami prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu. Niewykluczone, że wieczorem na północy opady zamienią się w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni.

Prognoza na środę i czwartek

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się na ogół pochmurno i z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zmiennych.

Czwartek, ostatni dzień marca, zapowiada się słonecznie jedynie na północy. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się zmienne z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego wschodu.

Jednak, jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, środa i czwartek mogą przynieść także śnieg. Miejscami opady mogą być intensywne. Do tego niewykluczone są przymrozki oraz oblodzenia chodników i dróg.

Prognoza na piątek i sobotę

Pogoda na piątek i początek weekendu

W piątek, czyli 1 kwietnia, zachmurzenie okaże się zmienne. W centrum i na południu spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. Chłód rozleje się na całą Polskę. Termometry pokażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny, północno-wschodni wiatr.

A co z sobotą? Tego dnia zachmurzenie będzie zmienne. Na Podkarpaciu spadnie śnieg. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą zaledwie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-wschodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl