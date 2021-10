Pogoda na 5 dni: pochmurno, deszcz, ostry zjazd temperatury. Uważajmy na silny, porywisty wiatr

Pogoda w nadchodzących dniach będzie w wielu regionach Polski dynamiczna. Synoptycy prognozują opady deszczu oraz silny, miejscami porywisty wiatr, którego prędkość może sięgać 90 kilometrów na godzinę. Najpierw będzie ciepło jak na ten okres roku - temperatura wzrośnie lokalnie do 21 stopni Celsjusza. Im bliżej weekendu, tym stanie się chłodniej, z temperaturą maksymalną w sobotę w granicach zaledwie 8-10 stopni.

Przeważający obszar kraju znajdzie się pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia, który obejmuje swoim zasięgiem większą część południowej oraz środkowej części Europy. Jedynie na północnym wschodzie Polski pogodę będzie kształtować płytka zatoka ze strefą słabo wyrażonego, pofalowanego frontu chłodnego. Początkowo z północnego zachodu, następnie z zachodu, napływać będzie coraz cieplejsza masa powietrza polarno-morskiego.

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek początkowo na północy, południowym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju wystąpi duże lub całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu. Strefa opadów, podczas której spadnie do dwóch litrów wody na metr kwadratowy, przemieści się w ciągu dnia nad obszar północno-wschodniej Polski. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże, narastające w ciągu dnia od zachodu do całkowitego. Możliwe są przejaśnienia - większe spodziewane są głównie na południu kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 8-10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 14-16 st. C na południu, zachodzie i w centrum Polski. We Wrocławiu słupki termometrów mogą sięgnąć 17 st. C. Powieje umiarkowany wiatr południowo-zachodni, w górach i na Wybrzeżu porywisty - w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

W środę nad ranem dominować będzie pochmurna aura z opadami deszczu we wschodniej połowie kraju. W ciągu dnia prognozowane są liczne rozpogodzenia. Lokalnie nie można wykluczyć słabych opadów przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 st. C w rejonie Suwałk i Białegostoku, przez 16-18 st. C w centrum i na południu, do 19-21 st. C na zachodzie Polski. Wiatr dość silny, południowo-zachodni, w porywach osiągnie prędkość do 30-50 km/h, w górach i na Wybrzeżu do 80 km/h. W Tatrach wystąpi halny.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na czwartek i piątek

Na czwartek synoptycy prognozują dynamiczną aurę z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju oraz zmiennym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14-15 st. C na północy i wschodzie, do 16-18 st. C w centrum i południowym zachodzie Polski. Wiatr silny, w porywach bardzo silny, szczególnie na Wybrzeżu i w zachodniej połowie kraju. W porywach rozpędzi się do 70-90 km/h.

Piątek przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na północy kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 9-11 st. C na północy, do 12-14 st. C na południu kraju. Zachodni wiatr będzie silny i bardzo silny, porywisty, osiągnie prędkość do 70-90 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na sobotę

Sobota upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8-10 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, powieje z kierunków północno-zachodnich.

Prognozowane opady w najbliższych dniach Ventusky.com

Autor:anw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl