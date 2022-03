Czekają nas mroźne noce i poranki, miejscami będzie poniżej -10 stopni. Pogoda na 5 dni

W pierwszej połowie tygodnia w pogodzie pojawią się lekkie, zimowe akcenty. Miejscami spadnie śnieg i śnieg z deszczem. Z biegiem czasu zacznie się wypogadzać, ale to sprawi, że o poranku temperatura spadnie poniżej -10 stopni Celsjusza.

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, nadchodząca doba nie przyniesie istotnych zmian w pogodzie. Polska w dalszym ciągu pozostaje pod wpływem wyżu, którego centrum znajdzie się nad Niemcami. Nad przeważający obszar naszego kraju wciąż napływa z północy chłodne powietrze pochodzenia arktycznego i tylko o zachodnie regiony kraju ociera się cieplejsza masa powietrza polarnego.

W kolejnych dniach wyż znad Niemiec przemieści się południowymi obrzeżami Bałtyku na wschód, gdzie zostanie zagarnięty przez rozległy układ wysokiego ciśnienia znad zachodniej Rosji. We wtorek w nocy i w środę nad wschodnią częścią kraju przemieści się z północy na południe porcja wilgoci z niewielkimi opadami mokrego śniegu, miejscami śniegu z deszczem.

Kiedy będzie ciepło?

Druga połowa tygodnia to zdecydowana dominacja wspomnianego układu wysokiego ciśnienia, który zbliży się do naszych wschodnich granic, przynosząc słoneczną aurę w całym kraju.

Od środy niebo zdecydowanie się rozpogodzi, co - jak zaznacza synoptyk - będzie sprzyjało nocnemu wypromieniowaniu ciepła, a w konsekwencji spadkom temperatury, która nad ranem w wielu miejscach osiągać będzie wartości poniżej -10 st. C. Prawdziwie wiosennego wzrostu temperatury możemy spodziewać się pod koniec tygodnia.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na 5 dni

We wtorek we wschodniej połowie kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami. W drugiej części dnia na północnym wschodzie pojawią się słabe opady śniegu do jednego centymetra. Na pozostałym obszarze kraju powinno być dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków północnych, słaby, tylko na wschodzie umiarkowany.

W środę w zachodniej połowie kraju zapowiada się małe i umiarkowane zachmurzenie. We wschodniej połowie będzie za to pochmurno z przejaśnieniami. Niewielkie opady śniegu pojawią się na wschodzie, a na południu i częściowo w centrum mogą wystąpić słabe opady śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek zapowiada się pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 1 st. C na wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu. Z kierunków wschodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Zapowiada się słoneczny piątek. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu. Powieje wschodni wiatr. Na wschodzie Polski słaby, a na zachodzie - umiarkowany.

Sobota także będzie słoneczna. Temperatura wyniesie od 4 st. C na wschodzie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na północnym zachodzie. Na wschodzie powieje wschodni, słaby wiatr, a na zachodzie południowo-wschodni, umiarkowany.

Pogoda na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

