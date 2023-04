Termometry pokażą nawet 20 stopni. Prognoza pogody na 5 dni

Temperatura w piątek w części Polski sięgnie aż 20 stopni Celsjusza, ciepło zapowiada się także weekend. Najbliższe dni przyniosą jednak również opady deszczu.

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W niektórych miejscach pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Mazowszu. Wiatr będzie przeważnie słaby i powieje ze zmiennych kierunków.

W piątek nawet 20 stopni

Piątek zapowiada się pochmurno, ale będą występować również przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie, północy i południu, może spaść deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr ze wschodu i z północy.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

Sobota w zachodniej części kraju przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze Polski będą pojawiać się przejaśnienia, ale lokalnie również może popadać. Temperatura maksymalna osiągnie od 11 st. C na Dolnym Śląsku do 16 st. C na Podkarpaciu. Wschodni wiatr będzie umiarkowany, na wschodzie w porywach rozpędzający się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Niedziela okaże się pochmurna z przejaśnieniami. Deszcz spadnie w zachodnich i północnych regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Więcej pogodnego nieba na początku tygodnia

Poniedziałek przyniesie opady deszczu we wschodniej Polsce. Na pozostałym terenie kraju wypogodzi się. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, o kierunku północno-wschodnim.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl