Znów zrobi się niemalże upalnie

Pogoda w ciągu nadchodzących dni nie da po sobie poznać, że trwa już jesień. Po weekendowym ochłodzeniu znów zrobi się bardzo ciepło, a nawet gorąco. Wrzesień będzie kończył się słoneczną aurą.

W niedzielę na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce oraz na wschodnim i południowym Mazowszu zachmurzenie będzie duże, a także pojawią się opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju dzień upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza w Małopolsce do 21 st. C na Kujawach. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w strefie brzegowej silniejszy, północno-zachodni.

Dużo słońca w kolejnym tygodniu

Poniedziałek zapowiada się na ogół słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie od 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni wiatr.

Wtorek przyniesie słoneczną aurę. Temperatura maksymalna osiągnie od 22 st. C w rejonie Suwalszczyzny do 26 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Temperatura sięgnie aż 28 stopni

W środę również w całej Polsce będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Na czwartek prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C w rejonie Dolnego Śląska. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z południa.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni ventusky.com

Źródło: tvnmeteo.pl