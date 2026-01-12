Logo TVN24
Prognoza

Pogoda. Odwilż tuż-tuż. Nie każdy ją odczuje

Ferie, zima, odwilż
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda zacznie się zmieniać. Nadejdzie zapowiadane od kilku dni ocieplenie, jednak nie cała Polska doświadczy wzrostu temperatury w jednakowym stopniu.

- Ocieplenie:, związane z przebudową pola barycznego oraz powrotem do zachodniej, cyrkulacji atmosfery, staje się faktem, aczkolwiek nie cała Polska w jednakowym stopniu tego ocieplenia doświadczy - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Jak dodaje, w części kraju utrzyma się całodobowy mróz.

Wtorek zapowiada się pochmurnie, ale z rozpogodzeniami na północnym wschodzie kraju. W pasie od Pomorza po Podkarpacie pojawią się opady śniegu o zmiennym natężeniu - miejscami będą intensywne i przyniosą 2-5 centymetrów, a w górach - do 10-20 cm. Na zachodzie nad ranem wystąpią opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -11/-9 st. C na Podlasiu, przez -5/-3 st. C w centrum, do -1/1 st. C na zachodzie. Wiatr z południowego wschodu powieje słabo.

Klatka kluczowa-155051
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Zachód z dodatnimi temperaturami

Środa przyniesie pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -9/-7 st. C na Podlasiu, przez -2/0 st. C w centrum, do 2-4 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu i południowego zachodu.

Klatka kluczowa-155038
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Wschód nadal w zasięgu arktycznych mas powietrza

Szykuje się pochmurny czwartek ze słabymi opadami śniegu na północnym wschodzie Polski oraz deszczu i deszczu ze śniegiem na południu i zachodzie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od -6/-4 st. C na Podlasiu, przez -1/-1 st. C w centrum, do 2-4 st. C na zachodzie. We znaki da się umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

W piątek nadal będzie na ogół pochmurnie, ale na Dolnym Śląsku spodziewane są rozpogodzenia. Na Podkarpaciu wystąpią słabe opady mieszane. Temperatura osiągnie maksymalnie od -6/-4 st. C na Podlasiu, przez -1/1 st. C w centrum, do 2-4 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Sobota także będzie pochmurna, choć mieszkańcy południa kraju mogą liczyć na rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie od -7/-5 st. C na Podlasiu, przez -2/0 st. C w centrum, do 1-3 st. C na zachodzie. Wiatr, wiejący z południowego wschodu, będzie umiarkowany.

Pogoda na 16 dni. Polska areną pojedynku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na 16 dni. Polska areną pojedynku

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

