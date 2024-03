W ciągu najbliższych dni czeka nas ocieplenie. Temperatura w połowie tygodnia sięgnie 20 stopni Celsjusza. Będzie dużo słońca, ale pojawią się również opady deszczu, a także burze. Sprawdź prognozę pogody na 5 dni.

We wtorek będzie na ogół słonecznie. Na wschodzie kraju okresami niebo się zachmurzy i mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, okresami silniejszy - na Śląsku w porywach osiągnie prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.

Środa na obszarze całej Polski upłynie pod znakiem słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C w Małopolsce. Powieje umiarkowany i dość silny południowo-wschodni wiatr.

Burze i deszcz

Na czwartek prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. W zachodnich i środkowych regionach pojawią się burze z opadami do 20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, południowy.

Piątek przyniesie zmienne zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C na Podlasiu do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowego będzie wiać umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

W Wielką Sobotę będzie przeważać małe i średnie zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Więcej chmur pojawi się w południowo-zachodniej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na północnym wschodzie do 22 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

