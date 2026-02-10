Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na 5 dni. Czeka nas kolejna duża anomalia temperatury

shutterstock_2594891729
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com
Kolejne dni przyniosą nam zmienną aurę. Po zimnym początku lutego Polskę czeka kilka dni pod rządami wilgotnego, ale łagodnego powietrza z zachodu. Miejscami termometry mogą pokazać nawet ponad 10 stopni Celsjusza. Ta wiosenna aura pozostanie z nami jednak niedługo.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Ciśnienie bardzo szybko spada, a Polska dostaje się pod bezpośredni wpływ rozległego, wieloośrodkowego niżu atlantyckiego z systemem aktywnych frontów atmosferycznych. Do Polski z zachodu i południowego zachodu napływać będą znaczne zasoby wilgoci, ale też łagodne i coraz cieplejsze powietrze polarne morskie. Ma ono zdecydowanie i szybko wypierać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego.

W środę północna i zachodnia część kraju znajdzie się w zasięgu przemieszczających się stref frontów okluzji, będących połączeniem frontów ciepłych i chłodnych. Przemieszczać się ma nad nią strefa słabych opadów śniegu, przechodzących w przejściowo marznący deszcz ze śniegiem, a na zachodzie także w deszcz. Opadom towarzyszyć będą, szczególnie na północy, silne zamglenia i mgły, przejściowo marznące.

I znów duża anomalia

Początek lutego był niemal w całym kraju zimny w porównaniu ze średnimi z wielolecia. Największa ujemna anomalia, a więc odchylenie od średniej, wyniosła -9,1 st. C dla Kętrzyna, a w Suwałkach temperatura spadła do -27,7 st. C. W najbliższych dniach, od środy do piątku, czeka nas silna adwekcja ciepła, niosąca odwilż i zagrożenie roztopowe. W czwartek temperatura maksymalna osiągnąć może na południu kraju nawet 10-12 stopni Celsjusza - anomalia może wtedy wynieść nawet 8-9 st. C na plusie.

Od niedzieli czeka nas jednak ponowne ochłodzenie - temperatura maksymalna niemal w całym kraju będzie ujemna, a nocami spadnie ponownie poniżej -15 st. C.

Klatka kluczowa-219133
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Pogoda na środę

W przeważającej części kraju środa przyniesie pochmurną aurę. W północno-wschodniej Polsce może padać śnieg, nad Warmią, Kujawami i Pomorzem Gdańskim przechodzący w przejściowo marznący deszcz ze śniegiem. W zachodnich regionach spodziewane są natomiast opady deszczu. Nie powinno padać jedynie w południowo-wschodniej i częściowo też centralnej Polsce - tam niebo może się za to przejaśniać.

Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3-6 st. C w regionach centralnych, do 7, lokalnie 8 st. C w południowej Polsce. Południowy wiatr na północy kraju ma być słaby i umiarkowany. Na południu może wiać dość silnie, z porywami osiągającymi prędkość 40-60 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach spodziewamy się porywów rzędu 70-90 km/h.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek w większości kraju zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Deszcz ze śniegiem może przejściowo padać jedynie na północnym wschodzie, a na południowym wschodzie nie powinno padać w ogóle. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 st. C na Podlasiu, przez 4-8 st. C w centrum, do 9-11 st. C na południu. Lokalnie na obszarach podgórskich możliwe będzie 11-12 st. C. Powieje wiatr z kierunków południowych, umiarkowany do dość silnego.

W piątek niebo nad Polską ma być pochmurne. W centrum i na południu popada deszcz, a na północy - deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centralnej Polsce, do 8, lokalnie 9 st. C na południu. Wiatr z kierunków zmiennych będzie umiarkowany do dość silnego i okresami silnego.

Klatka kluczowa-219147
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Przelotne opady śniegu prognozowane są na północy, a deszczu ze śniegiem - w centrum i na Dolnym Śląsku. Na termometrach zobaczymy od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków północnych powieje umiarkowany wiatr.

W niedzielę w przeważającej części kraju będzie dość pogodnie, choć z umiarkowanym zachmurzeniem. Jedynie na południowym wschodzie chmur będzie więcej, może też tam przelotnie padać śnieg. Temperatura wyniesie maksymalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w regionach centralnych, do 0 st. C na południu. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognoza pogodyZima
