Prognoza Pogoda na 5 dni. Czeka nas załamanie pogody Damian Zdonek |

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: 589895163

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Najbliższej doby pogoda w Polsce kształtowana będzie przez klin rozległego wyżu znad Atlantyku. Sprawi on, że z południowego zachodu napłynie do nas ciepła masa powietrza polarnego morskiego.

Gęste mgły spowiją w czwartek nad ranem południe kraju, lokalnie pojawią się też w rejonie Warmii i Mazur. Później tego dnia spodziewane są rozpogodzenia, zwłaszcza na północy i wschodzie Polski. Miejscami na południu, zachodzie i częściowo w centrum kraju możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Pojawić mają się również burze, ale głównie w rejonach górskich i podgórskich. Na te zjawiska powinni zwrócić szczególną uwagę turyści, bo podczas wyładowań może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy na godzinę.

Załamanie pogody

Niestety od piątku czeka nas załamanie pogody. Wprawdzie jeszcze we wschodniej połowie Polski przez niemal cały dzień prognozowana jest pogodna i upalna aura, to już od zachodu wkroczy system frontów atmosferycznych z opadami deszczu i silnymi burzami. Te w sobotę przetoczą się z zachodu na wschód Polski, a wraz z nimi napłynie do nas zdecydowanie chłodniejsza masa powietrza z północy Europy. Sprawi ona, że pod koniec tygodnia temperatura oscylować będzie wokół 20-24 stopni Celsjusza.

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Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie na przeważającym obszarze kraju pogodną i słoneczną aurę. Lokalnie na południu, wschodzie i w centrum możliwe są słabe, przelotne opady deszczu o sumie 1-5 l/mkw. W górach podczas burz może spaść do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 25-26 st. C na Suwalszczyźnie do 28-29 st. C na pozostałym obszarze Polski. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr.

W piątek początkowo w niemal całym kraju będzie pogodnie i słonecznie. W ciągu dnia od zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Miejscami wyładowania okażą się silne, spadnie podczas nich grad. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 28-29 st. C na północy i zachodzie do 30-31 st. C na południowym wschodzie i w centrum Polski. Wiatr południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie, podczas burz porywiście.

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadam deszczu i burzami w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22-23 st. C na północy do 25-27 st. C na południu i w centrum Polski. Wiatr zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny, a także porywisty.

W niedzielę wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, lokalnie prognozowane są przelotne opady deszczu. Na północy może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 19-21 st. C na północy do 23-25 st. C na południowym wschodzie kraju. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie na północy i w centrum Polski przelotnie popada deszcz. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 18-20 st. C na północy do 21-23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany.