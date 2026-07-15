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Prognoza

Pogoda na 5 dni. Czeka nas załamanie pogody

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AdobeStock_589895163
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: 589895163
Nadchodzące dni przyniosą gwałtowne zmiany aury. Pod koniec tygodnia przez Polskę przetoczy się chłodny front, niosący opady deszczu i burze. W weekend termometry pokażą miejscami 19 stopni.

Najbliższej doby pogoda w Polsce kształtowana będzie przez klin rozległego wyżu znad Atlantyku. Sprawi on, że z południowego zachodu napłynie do nas ciepła masa powietrza polarnego morskiego.

Gęste mgły spowiją w czwartek nad ranem południe kraju, lokalnie pojawią się też w rejonie Warmii i Mazur. Później tego dnia spodziewane są rozpogodzenia, zwłaszcza na północy i wschodzie Polski. Miejscami na południu, zachodzie i częściowo w centrum kraju możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Pojawić mają się również burze, ale głównie w rejonach górskich i podgórskich. Na te zjawiska powinni zwrócić szczególną uwagę turyści, bo podczas wyładowań może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy na godzinę.

Załamanie pogody

Niestety od piątku czeka nas załamanie pogody. Wprawdzie jeszcze we wschodniej połowie Polski przez niemal cały dzień prognozowana jest pogodna i upalna aura, to już od zachodu wkroczy system frontów atmosferycznych z opadami deszczu i silnymi burzami. Te w sobotę przetoczą się z zachodu na wschód Polski, a wraz z nimi napłynie do nas zdecydowanie chłodniejsza masa powietrza z północy Europy. Sprawi ona, że pod koniec tygodnia temperatura oscylować będzie wokół 20-24 stopni Celsjusza.

>>> CZYTAJ TEŻ: Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie na przeważającym obszarze kraju pogodną i słoneczną aurę. Lokalnie na południu, wschodzie i w centrum możliwe są słabe, przelotne opady deszczu o sumie 1-5 l/mkw. W górach podczas burz może spaść do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 25-26 st. C na Suwalszczyźnie do 28-29 st. C na pozostałym obszarze Polski. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr.

W piątek początkowo w niemal całym kraju będzie pogodnie i słonecznie. W ciągu dnia od zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Miejscami wyładowania okażą się silne, spadnie podczas nich grad. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 28-29 st. C na północy i zachodzie do 30-31 st. C na południowym wschodzie i w centrum Polski. Wiatr południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie, podczas burz porywiście.

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadam deszczu i burzami w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22-23 st. C na północy do 25-27 st. C na południu i w centrum Polski. Wiatr zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny, a także porywisty.

W niedzielę wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, lokalnie prognozowane są przelotne opady deszczu. Na północy może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 19-21 st. C na północy do 23-25 st. C na południowym wschodzie kraju. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr.

Klatka kluczowa-562154
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie na północy i w centrum Polski przelotnie popada deszcz. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 18-20 st. C na północy do 21-23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyburzeulewy
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
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