Przed nami pogorszenie pogody. Do Polski wkroczy front atmosferyczny z chmurami i opadami deszczu, a chwilami będzie porywiście wiać. Po kilku wyjątkowo ciepłych, a w niektórych częściach kraju wręcz gorących dniach, temperatura w środku tygodnia gwałtownie spadnie.

Na pogodę w naszym kraju w ciągu najbliższej doby będzie wpływać niż znad Skandynawii, a wraz z nim chłodny front atmosferyczny, który przyniesie wzrost zachmurzenia oraz słabe i przelotne opady deszczu. Padać ma głównie w nocy, a za dnia, w miarę przemieszczania się frontu w głąb kraju, opady będą szybko zanikać.

- Do Polski napłynie chłodne powietrze polarne morskie znad Oceanu Atlantyckiego, w efekcie czego termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą o około 10 kresek mniej niż jeszcze we wtorek - podkreśla synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Jak zapowiada, "zalegające nad Polską ciepłe zwrotnikowe powietrze i napływająca jednocześnie świeża masa powietrza polarnego sprzyjać będą rozwojowi chmur burzowych". - Rozbudowujący się nad zachodnią częścią kontynentu wyż będzie znacznie ograniczał ryzyko gwałtownych zjawisk, jednak nie można wykluczyć burzy z ulewnym deszczem, zwłaszcza nocą, w rejonie Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska - zaznacza.

Deszcz i porywisty wiatr

Środa zapowiada się pochmurno. Na północy i zachodzie kraju lokalnie słabo popada deszcz, do 1-2 litrów na metr kwadratowy, ale pojawią się tam również rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-15 stopni Celsjusza w zachodnich regionach do 18-20 st. C na wschodzie Polski. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny, rozpędzający się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Spadek temperatury poniżej 20 stopni

W czwartek zrobi się dość pogodnie, jedynie na wschodzie kraju początkowo zachmurzenie będzie duże. Więcej chmur pojawi się po południu w północno-zachodniej Polsce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na północy i zachodzie będzie umiarkowany, porywisty, a na południu i wschodzie kraju powieje słabo, ze zmiennych kierunków.

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. W północnej i zachodniej części kraju przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na weekend

Na sobotę prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Przelotne opady deszczu wystąpią we wschodnich i środkowych regionach. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu na obszarze całej Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-16 st. C na północy do 19-21 st. C na południu. Wiatr będzie silny, północno-zachodni.

