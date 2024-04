Nadchodzi duża zmiana pogody. Lada moment ochłodzi się w niektórych miejscach nawet o około 10 stopni Celsjusza. Kolejne dni tego tygodnia będą pochmurne, czasami przydadzą się parasole, a wiatr silnie powieje. Poprawy aury można się spodziewać w weekend.

- Polska dostaje się pod wpływ układów niżowych znad zachodniej Europy. Decydujące znaczenie dla pogody w naszym kraju ma niż Vanessa z centrum nad Morzem Północnym. Od zachodu do naszego kraju zbliży się do chłodny front atmosferyczny, rozpoczynając zmianę cyrkulacji powietrza z południowej na zachodnią. Pchany jest on przez chłodne masy powietrza polarnego morskiego, niosące chmury, deszcz i burze - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Wtorek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, na krańcach zachodnich Polski wzrastające do dużego. Pod wieczór pojawią się tam opady deszczu, podczas których spadnie 5-10 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 28 st. C w centrum kraju oraz na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie, na południu okresami dość silnie, w porywach rozpędzając się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Ochłodzenie, deszcz i porywisty wiatr

Jak zapowiada synoptyk, "front wkroczy zdecydowanie do Polski w nocy z wtorku na środę", ale w związku, że obszar naszego kraju jest mocno nagrzany po ostatnich dniach z bardzo wysoką temperaturą, "będzie się on w niektórych miejscach wysuszał, opady zanikną, ale duże zachmurzenie pozostanie". W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie i w centrum kraju na ogół nie powinno padać, a w pozostałych regionach okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej, przez 15 st. C w środkowej części kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, z porywami do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Na czwartek prognozowane jest duże zachmurzenie, choć będzie się przejaśniać. Temperatura maksymalna osiągnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na południu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, w porywach na zachodzie i północy rozwijający prędkość do 50-70 km/h.

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Śląsku. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach do 60-80 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

W weekend cieplej

W sobotę w większości kraju wypogodzi się. Pochmurno z opadami deszczu, do 5 l/mkw., będzie na północnym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w środkowych regionach, do 22 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z zachodu powieje słabo i umiarkowanie, na północy okresami dość silnie, z porywami do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl