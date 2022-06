Czekają nas gorące dni, a co za tym idzie także burze z ulewnym deszczem

W nadchodzących dniach do Polski dotrze system frontów atmosferycznych, które będą powoli przemieszczać się z zachodu na wschód kraju. Wystąpią opady deszczu oraz burze, podczas których spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wzrośnie do 28 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby jedynie początkowo na południowym wschodzie kraju swoją obecność zaznaczy płytka zatoka z zafalowaniem na froncie chłodnym. Na pogodę na pozostałym obszarze Polski wpłynie klin wyżu znad Wysp Brytyjskich i Morza Północnego, a w ciągu dnia słaby ośrodek wyżowy z centrum nad północną częścią kraju, przesuwający się w kierunku krajów bałtyckich. Do Polski znad Atlantyku, przez Europę Zachodnią, napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Drugiego dnia weekendu, czyli w niedzielę, na przeważającym terenie kraju czeka nas pogodna, a nawet słoneczna aura. Więcej chmur pojawi się jedynie lokalnie nad ranem na północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni Celsjusza na północy i północnym wschodzie do 25-26 st. C na południu i południowym zachodzie kraju, choć miejscami na krańcach zachodnich temperatura może wzrosnąć do 27 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Pogoda zmieni się na początku kolejnego tygodnia

W poniedziałek do Polski zachodniej dotrze system frontów atmosferycznych związanych z niżem znad Morza Północnego, który w ciągu kolejnych dni powoli będzie się przemieszczać z zachodu na wschód kraju. Przyniesie on wielu miejscom duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu oraz burze. Powolny ruch tego układu spowodowany będzie barierą w postaci wyżu znad Europy Wschodniej.

Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zachmurzenie od małego i umiarkowanego na wschodzie do dużego na zachodzie kraju, z przelotnymi opadami deszczu i burzami w województwach zachodnich. Kiedy zagrzmi, opady okażą się intensywne, spadnie do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C w Suwałkach, przez 24 st. C w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu, do 26-27 st. C na południu i w centrum. Wiatr powieje ze słabą siłą, na zachodzie z kierunku zachodniego, a na wschodzie z południowego wschodu.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Gorąco, nawet do 28 stopni

We wtorek czeka nas zachmurzenie od umiarkowanego do dużego w pasie zachodniej i centralnej Polski. Wystąpią tam również przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których spadnie do 20-30 l/mkw. Pogodnie będzie we wschodnich regionach. Temperatura maksymalna osiągnie od 22 st. C w Szczecinie do 27 st. C w Rzeszowie. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Środa w całym kraju upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. W pasie od Śląska, przez centrum, po Warmię i Mazury pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Podczas wyładowań atmosferycznych będzie padać intensywnie rzędu 20-30 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C w Szczecinie do 28 st. C w Rzeszowie. Powieje słaby, zmienny wiatr.

W czwartek w zachodnich regionach można spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia, a w centrum i na wschodzie dużego, tam również przelotnie popada i zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-23 st. C na północy do 24-27 st. C na południu. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl