Niż Queenie zmienił wrzesień w październik. I wygląda na to, że będzie robił to dalej

W najbliższym czasie czeka nas przewaga pogody pochmurnej i deszczowej, wręcz październikowej. Na poprawę aury można liczyć dopiero w drugiej połowie tygodnia. Do Polski będzie płynąć chłodne powietrze.

Polska nadal będzie znajdować się pod wpływem rozległego stabilnego układu niskiego ciśnienia Quennie znad Skandynawii. Niż ten będzie sprowadzać do naszego kraju chłodne powietrze z północy Europy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pomorzu lokalnie mogą wystąpić słabe i krótkotrwałe burze. W południowo-wschodniej części kraju przez większość dnia utrzyma się pochmurna aura, początkowo ze słabymi i umiarkowanymi ciągłymi opadami rzędu 10-20 l/mkw., które stopniowo odsuwać się będą na wschód.

Temperatura maksymalna wyniesie od 11-13 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 14-15 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

W kolejnym tygodniu dużo chmur i deszcz

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Okresowo będą występować przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw. Na północy kraju mogą pojawić się również burze, podczas których spadnie do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 12-14 st. C na wschodzie do 14-16 st. C na zachodzie i w centrum. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr.

We wtorek również niebo będzie pokryte dużym zachmurzeniem, ale można spodziewać się także rozpogodzeń. Okresowo możliwe są przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 12-13 st. C na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie i w centrum Polski. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Na środę prognozowane jest zachmurzenie od umiarkowanego na zachodzie do dużego w centralnych i wschodnich regionach. Przelotnie popada - deszczu spadnie nie więcej niż 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-14 st. C na wschodzie do 14-15 st. c na zachodzie i w środkowej części kraju. Będzie wiać umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr.

Więcej słońca od czwartku

Czwartek zapowiada się pogodnie, tylko we wschodnich regionach może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna na obszarze całej Polski wyniesie 13-15 st. C. Wiatr powieje z umiarkowaną siłą z kierunku północno-zachodniego i północnego.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl